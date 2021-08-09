Причиной массового отравления школьников в поезде стал норовирус

С неприятностей начался отдых для детей из Мурманской области и Карелии, которые отправились в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Ребят сняли с поезда Мурманск-Адлер с признаками отравления. Выяснилось, что кишечную инфекцию дети могли подхватить в вагоне-ресторане.

К расследованию происшествия подключился Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Все началось с того, что у 20 школьников в пути появились признаки острого отравления. Их срочно сняли с поезда и положили в больницы Апшеронска и Белореченска - по пути следования состава. Остальные отправились дальше в пункт назначения с основной группой, но число отравившихся начало стремительно расти.

В оперативном штабе региона сообщили, что число заболевших перевалило за 90 из 250, отправившихся на курорт. Остальных ребят доставили к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна". Предварительно они были осмотрены врачами.

Известно, что во время поездки в поезде дети ужинали в вагоне-ресторане. Позже следователи обнаружили там просроченные продукты без маркировки, гнилые овощи, заплесневелый хлеб. Один из работников вагона-ресторана отказался сдавать анализы, и его сразу же отстранили от работы, пробы у троих остальных взяли.

Выяснилось, что кишечную инфекцию дети могли подхватить в вагоне-ресторане поезда

Сотрудники Роспотребнадзора, которые были привлечены к расследованию, сообщили, что причиной отравления детей является норовирус второго типа. Это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус - один из разновидностей энтеровирусов.

Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, а продолжительность заболевания - от двух до пяти дней.

При этом симптомы болезни очень неприятные и тяжело переносимые любым человеком, особенно детьми: острая диарея, рвота, лихорадка.