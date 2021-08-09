СК Ленобласти выясняет, как мужчина с ножом попал в детский сад

Следственный комитет Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту проникновения неизвестного мужчины с ножом на территорию детского сада.

Напомним, инцидент произошел в Кудрово Всеволожского района. Неустановленный мужчина зашел на территорию детсада. А когда воспитатели вызвали полицию, убежал раньше, чем прибыл патруль.

Как уточняют в Следственном комитете, неизвестный не встретился с детьми, однако они его видели. Во всяком случае, именно дети рассказали, что он был с ножом. По словам заведующей детским садом, она оружия не заметила.

"После установления всех обстоятельств этому случаю будет дана правовая оценка", - заключают в СК.