В Мурманской области охранять полигон с отходами будут ястребы

В Мурманской области ястребы займутся патрулированием неба над экотехнопарком, который включает в себя полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе мурманского филиала компании "Ситиматик", которая является региональным оператором по обращению с ТКО.

Ястребам предстоит отгонять птиц, слетающихся на территорию экотехнопарка, чтобы полакомиться пищевыми отходами.

- Пирующие на пищевых остатках стаи чаек и ворон представляют собой потенциальную угрозу, - сообщил доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии естествознания Ильдар Еналеев. - Такие птичьи "анклавы" создают антисанитарную обстановку, загрязняя пометом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование.

По словам специалиста, отстреливать или травить на полигонах птиц запрещает законодательство. Отпугивание техническими средствами не принесло должного эффекта. Но перед хищниками чайки и вороны испытывают непреодолимый страх, который заложен в них генетически.

Для ястребов построят служебные "квартиры" - специальные крытые вольеры. Птицы будут постоянно жить на территории предприятия. Уход за ними возложен на троих сотрудников компании, которые прошли специальную подготовку. Два ястреба-тетеревятника по имени Минерва и Дарвин уже готовы приступить к работе.