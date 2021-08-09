В Норвегии загорелось российское судно с экипажем из Мурманска

На борту российского судна "Таманго", стоящего в норвежском порту порту Киркенес, возник пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Экипаж судна состоит из 22 жителей Мурманска. Все они эвакуированы на берег и размещены в гостевых домиках на территории порта. Пострадавших нет.

На 10.30 утра 9 августа тушение пожара на судне продолжалось.

"Таманго" занимается промыслом в Баренцевом море краба-стригуна. В Киркенесе судно проходило техническое обслуживание перед очередным рейсом.