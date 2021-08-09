В Петербурге инвалида с ДЦП выгоняли из автобуса

В Санкт-Петербурге не утихает скандал с попыткой высадить из автобуса инвалида с ДЦП. Городской комитет по транспорту установил, что инцидент произошел из-за неоплаты проезда. Но в Смольном решили: действия водителя это не оправдывает.

На прошлой неделе страдающий ДЦП программист Иван Бакаидов возвращался с занятий картингом. Долгие годы он был прикован к инвалидной коляске, но потом пусть медленно и на короткие расстояния, но научился-таки ходить самостоятельно. В свои 23 года Иван старается жить максимально полной жизнью - снимает квартиру, сам ведет домашнее хозяйство.

В тот день он сел в маршрутку, но водитель сказал: "Выходи, не повезу тебя". Спустя несколько минут автобус все же поехал, но на перекрестке неожиданно остановился, и Бакаидов вновь услышал требование покинуть салон. За Ивана вступился пассажир, но водитель заявил: "Нет, шайтан, не повезу. Он не знает, куда едет".

Тем не менее благодаря вмешательству заступившегося за него пассажира Иван до нужной остановки все же доехал. Вступить в разговор с водителем он не мог - возможности говорить в привычном смысле этого слова Иван не имеет. Но несколько лет назад он разработал специальную программу, которая позволяет разговаривать людям с ДЦП, аутизмом и тем, кто перенес инсульт. Правда, звук идет из динамика компьютера. Разумеется, с собой его у Ивана не было.

Позже он написал об инциденте в автобусе на своей странице в Instagram. Его слова имели большой резонанс. К компании-перевозчику пришли с проверками. Водитель заявил, что дискриминации человека по причине его инвалидности не было, а все претензии к Ивану касались лишь того, что он не оплатил проезд.

По итогам проверки транспортная компания приняла решение расстаться с водителем

Инвалид с этим доводом согласен лишь частично. Вот уже два года он ездит на работу на общественном транспорте, и денег за это с него не берут. Как следствие, Иван просто не подумал о том, что в коммерческом транспорте региональная льгота по бесплатному проезду инвалидов не действует. Кстати, когда происходил спор с водителем, за него заплатили сразу два пассажира, а водитель все равно отказывался его везти. Причем, как говорит Бакаидов, шофер подчеркивал, что причина - именно в инвалидности Ивана.

По итогам проверки транспортная компания приняла решение расстаться с водителем за грубое нарушение должностной инструкции. Перед Иваном извинились как перевозчик, так и городской комитет по транспорту.