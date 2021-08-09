В Петербурге убили организатора приюта для людей в сложной ситуации

В Кировском районе Санкт-Петербурга найден убитым организатор приюта для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, мужчина был убит в своей квартире на улице Зины Портновой с помощью колющего предмета. По подозрению в совершении преступления задержана одна из подопечных главы приюта - женщина, обратившаяся за помощью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официального комментария от правоохранительных органов на этот счет пока нет.