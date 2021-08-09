В Петербурге задержана группа телефонных мошенников

Петербургская полиция изобличила группу телефонных мошенников, которое похитили с банковских карт граждан не менее семи миллионов рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержаны трое участников преступной группы в возрасте от 20 до 27 лет.

Следствие установило не менее 50 потерпевших.

- Задержанные изобличены в том, что в период с января 2021 года, действуя совместно и по предварительному сговору, согласно заранее распределенному ролевому участию, совершали хищения денежных средств с банковских счетов граждан, - рассказали в главке. - Действовали мошенники по стандартной схеме: представлялись сотрудниками безопасности банка и похищали денежные средства граждан путем переводов на подконтрольные банковские карты.

По факту преступной деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Установлено, что организатором преступной группы была 21-летняя девушка. Она "совместно с неустановленными лицами" осуществляла обзвон граждан РФ с подменных номеров. Двое других задержанных обналичивали полученные в результате "безопасного" перевода денежных средств в банкоматах. В ходе проведенных обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. В отношении задержанных избрана мера пресечения - подписка о невыезде.