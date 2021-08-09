В Санкт-Петербурге первые туристы опробовали кольцевой водный маршрут

Главные достопримечательности Северной столицы теперь можно осмотреть с воды не только в рамках отдельной экскурсии, но и просто добираясь от одного знакового места до другого. Кунсткамеру и крейсер "Аврора", Медного всадника и Петропавловскую крепость связал воедино "Невский маршрут", на нем одновременно работают три речных судна с удобным салоном и открытой палубой.

В первый день работы, в субботу, 7 августа, пассажиров на "Невском маршруте" было маловато - помешали дожди. Однако немногочисленные туристы отметили в разговоре с корреспондентом "РГ", что очень рады нововведению. Воспользоваться "водной маршруткой", или, как называли такой вид транспорта во времена, когда Санкт-Петербург еще был Ленинградом, речным трамвайчиком, можно для посещения самых знаменитых достопримечательностей Северной столицы. Причалы-остановки расположены в непосредственной близости от Кунсткамеры, Летнего сада, отправление - каждые полчаса.

- Трасса охватывает самые "топовые" места Петербурга, - отметил Игорь Боровиков из Тольятти. - Нас очень впечатлил вид с Невы на Петропавловскую крепость. Можно представить, как она поражала врагов Российской империи!

Как пояснили в городском комитете по транспорту, суда на маршруте оборудованы системой информационного сопровождения "Радио Гид". От Эрмитажа, к примеру, легко можно добраться до тенистых аллей, по которым - если верить Пушкину - гулял в детстве Евгений Онегин, и попутно узнать историю мест, которые видны из окна теплохода. Наземным транспортом пришлось бы добираться с пересадками, так что цена сопоставима - 100 рублей за одну остановку по воде на речном трамвайчике, 110 рублей - стоимость проезда на автобусе или троллейбусе плюс "классический" трамвай. Напомним, что на "Невском маршруте" предусмотрено шесть остановок, в том числе на Мытнинской, Петровской (у "Авроры") и Арсенальной набережной. Последняя остановка удобна еще и тем, что можно пересесть на электричку и отправиться с Финляндского вокзала, к примеру, для смотра крепости Орешек.

Полная стоимость проезда по водному кольцу составит 700 рублей, однако возможна оплата за каждую остановку. Это принципиальное отличие "Невского маршрута" от других экскурсионных прогулок по рекам и каналам.

- Билеты можно будет приобрести на причалах и в павильонах СПб ГБУ "Городское туристско-информационное бюро", а также в сети интернет через официальные сайты судоходных компаний, на городском туристском портале visit-petersburg.ru и через сайты-агрегаторы туристских услуг, - уточнили в городском комитете по транспорту.

Гости Северной столицы из Астраханской области в разговоре с корреспондентом "РГ" отметили, что не оплачивать маршрут целиком очень удобно.

- Мы захотели посмотреть на Петербург так, как его видели в XVIII и XIX веках, но замерзли, несмотря даже на комфортабельные кораблики, - отметила Зульфия Баганова. - Удобно, что можно выйти, когда захочешь.