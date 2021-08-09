В Сестрорецке откроется выставка ко дню рождения Михаила Зощенко

В Сестрорецкой библиотеке имени Михаила Зощенко в день рождения писателя, 9 августа, откроется выставка "Дом под крышей звездной", подготовленная Государственным литературным музеем "XX век".

Как сообщили в музее, экспозиция посвящена истории знаменитого "Писательского недоскреба" на набережной канала Грибоедова, 9, известного не только списком жильцов - множеством имен знаменитых литераторов, но и необычной судьбой.

В Писательском доме в 1992 году открылся музей-квартира Михаила Зощенко - самый маленький музей Петербурга площадью всего 45 квадратных метров, с постоянной мемориальной и литературной экспозицией.

Выставка в Сестрорецке позволит с помощью QR-кодов совершить виртуальное путешествие по экспозиции мемориального кабинета писателя, оживить картины прошлого - образы, голоса ушедшей эпохи.

Часть выставки посвящена книжной и живописной коллекциям музея. Книги с пометами писателя на полях позволяют развеять миф о Зощенко как об ученом-самоучке, дилетанте, показать Зощенко как одного из образованнейших людей своего времени, мыслителя и философ.

Библиотека Михаила Зощенко - самая объемная часть собрания музея "ХХ век", это более 1 700 единиц хранения. В ней есть дореволюционные издания, основная часть собрания была сформирована в 1920-1940-е годы. Есть здесь и книги, изданные после смерти писателя. В основном это издания его произведений, собранные женой и сыном (их сравнительно немного), а также ряд книг и журналов, предназначавшихся Валерию, сыну писателя.

На выставке представлены копии двух живописных работ отца писателя - М. И. Зощенко, чудом сохранившиеся в семье. Их передал в музей-квартиру в 1994-1995 годы внук писателя, Михаил Валерьевич Зощенко. Это работа "Дети художника", на которой изображены Михаил ребенком и его младшая сестра Юлия, а также картина "Крестьянин".