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Рубрика: Происшествия

Экс-глава краснодарского Росимущества получил восемь лет колонии

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
В понедельник суд отправил в колонию на долгие восемь лет бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае Андрея Краснова.

Это означает, что собранные Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для приговора по уголовному делу высокопоставленному в недавнем прошлом чиновнику.

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Краснов признан виновным в совершении преступления по довольно редкой статье - 286 УК РФ . Она карает за "совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий".

В СК корреспонденту "РГ" объяснили, что Краснов, будучи руководителем территориального управления Росимущества в Краснодарском крае, заключил очень интересный контракт - на "оказание услуг по реализации арестованного имущества". Чиновник включил в условия контракта права некоего ООО "РегионКонсалтСервис" на проведение денежных расчетов за реализацию арестованного имущества с использованием лицевых счетов этого самого ООО.

Подобный шаг нарушал все нормы. Следствие так потом и запишет, что Краснов действовал "вопреки установленному порядку".

Чиновник включил в контракт права некоего ООО на расчеты за продажу арестованного имущества 

В результате полученные от продажи имущества должника более 64,7 миллиона рублей просто украли сотрудники этой фирмы со своих счетов. А испарившиеся миллионы рублей "в целях исполнения решения суда" были взысканы с казны Российской Федерации. Как написал СК в обвинении - были существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, с причинением тяжких последствий.

Суд дал Краснову кроме восьми лет в колонии общего режима еще и запрет на право занимать должности в органах государственной власти на три года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство Минфин Росимущество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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