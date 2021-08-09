Известный кубанский писатель Виктор Лихоносов скончался от COVID-19

В Краснодаре на 86-м году жизни скончался знаменитый кубанский писатель, публицист и педагог Виктор Лихоносов. Пятого августа лауреата Государственной премии России, Героя труда Кубани госпитализировали в реанимацию с коронавирусом.

Из-под пера Виктора Ивановича вышли сотни повестей и рассказов, а также несколько романов. Один из них - "Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж" - стал визитной карточкой автора и литературным памятником судьбе русского казачества на Кубани.

Родился Лихоносов 30 апреля 1936 года на станции Топки, а свою юность он провел в Новосибирске. В 50-х годах переехал на Кубань, с которой мастер пера связал свою жизнь и творчество. Первый рассказ Виктора Лихоносова Александр Твардовский опубликовал в журнале "Новый мир" в 1963 году.

Лихоносов носил звание Героя труда Кубани, за годы своей писательской карьеры стал лауреатом многих престижных премий, в том числе, Международной литературной премии им. М. А. Шолохова.

Благодаря активной гражданской позиции Лихоносова, в Краснодаре появился мемориальный комплекс, посвященный генералу Корнилову и казакам, погибшим в годы Гражданской войны. На базе Кубанского государственного университета ежегодно проходит научно-практическая конференция, названная именем Лихоносова.

Свои соболезнования по поводу кончины Виктора Лихоносова выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Имя Виктора Ивановича неразрывно связано с краем. Он всю свою жизнь писал об истории Кубани, казаках. Был настоящим патриотом, искренне и беззаветно любившим свой родной край, своих земляков. Виктор Лихоносов воспел кубанскую землю, создав литературный памятник Екатеринодару-Краснодару. Очень горько, когда от нас уходят такие великие люди. Мои соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. Он навсегда останется в нашей памяти светлым, искренним и жизнерадостным человеком, - сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что это тяжелая, невосполнимая утрата для всех. Виктор Лихоносов оставил после себя великое наследие, которое будет служить людям.