Известный кубанский писатель Виктор Лихоносов скончался от COVID-19

Новости

Кабмин предоставит Кемеровской области 300 млн руб. на строительство больницы 11:55
Депутат оценила идею ограничить продажу газовых баллончиков 11:52
МИД РФ: Талибы могут захватить новые территории 11:43
Рогозин ввел проверку на детекторе лжи для кандидатов в топ-менеджеры 11:42
Умер один из главных злодеев Болливуда Анулам Шийям 11:42
В Москве выявлено 2 150 новых случаев COVID-19 11:37
Премьера "Вампиров средней полосы" состоится на ТНТ 11:36
Правительство подготовило проект концепции водородной энергетики 11:34
Банк России выпустил памятную монету в честь Циолковского 11:34
В Ростовской области перезахоронили останки жертв фашистов 11:31
Цены на нефть снижаются вместе со спросом в Китае 11:26
Минфин: Расходы на нацпроекты исполнены на 50,4 процента 11:20
Chery расширит в России линейку кроссоверов Exeed 11:15
Филолог из Сибири изучила образы русских в "бондиане" и "Доводе" 11:10
"Это будет трудно": Стивен Кинг напишет книгу о коронавирусе 11:09
Привитых студентов будут пускать в аудитории без ограничений 11:05
В Липецке прогремел взрыв на кислородно-распределительном пункте 11:01
Умерла последняя актриса "золотого века" Голливуда Джейн Уизерс 10:58
На Сахалине медведь напал на человека и помял его машину 10:58
На Ямале до пяти увеличилось число погибших при пожаре в жилом доме 10:56
В Перми экстренно сел самолет Москва - Омск 10:52
Названа дата начала полетов "Авроры" по маршруту Хабаровск - Якутск 10:45
МИД РФ: Талибы продолжают наступление в Афганистане 10:39
Москва увеличила на 45% экспорт кондитерских изделий 10:32
Станция метро "Проспект Вернадского" останется закрытой до 23 августа 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 11:28
Рубрика: Общество

Известный кубанский писатель Виктор Лихоносов скончался от COVID-19

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодаре на 86-м году жизни скончался знаменитый кубанский писатель, публицист и педагог Виктор Лихоносов. Пятого августа лауреата Государственной премии России, Героя труда Кубани госпитализировали в реанимацию с коронавирусом.

Из-под пера Виктора Ивановича вышли сотни повестей и рассказов, а также несколько романов. Один из них - "Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж" - стал визитной карточкой автора и литературным памятником судьбе русского казачества на Кубани.

Родился Лихоносов 30 апреля 1936 года на станции Топки, а свою юность он провел в Новосибирске. В 50-х годах переехал на Кубань, с которой мастер пера связал свою жизнь и творчество. Первый рассказ Виктора Лихоносова Александр Твардовский опубликовал в журнале "Новый мир" в 1963 году.

Лихоносов носил звание Героя труда Кубани, за годы своей писательской карьеры стал лауреатом многих престижных премий, в том числе, Международной литературной премии им. М. А. Шолохова.

Благодаря активной гражданской позиции Лихоносова, в Краснодаре появился мемориальный комплекс, посвященный генералу Корнилову и казакам, погибшим в годы Гражданской войны. На базе Кубанского государственного университета ежегодно проходит научно-практическая конференция, названная именем Лихоносова.

Свои соболезнования по поводу кончины Виктора Лихоносова выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Имя Виктора Ивановича неразрывно связано с краем. Он всю свою жизнь писал об истории Кубани, казаках. Был настоящим патриотом, искренне и беззаветно любившим свой родной край, своих земляков. Виктор Лихоносов воспел кубанскую землю, создав литературный памятник Екатеринодару-Краснодару. Очень горько, когда от нас уходят такие великие люди. Мои соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. Он навсегда останется в нашей памяти светлым, искренним и жизнерадостным человеком, - сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что это тяжелая, невосполнимая утрата для всех. Виктор Лихоносов оставил после себя великое наследие, которое будет служить людям.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах
Умер правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
В Ростуризме подвели предварительные итоги "детского" кешбэка
Эпидемиолог сообщила о сроках развития постковидного синдрома
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения