"Россети Юг" в I полугодии установили свыше 13 тысяч "умных" счетчиков

Специалисты "Россети Юг" в январе-июне 2021 года установили 13,1 тысяч интеллектуальных приборов учета (ИПУ) электроэнергии.

В частности, в Волгоградской области установлено 7,5 тысяч "умных" счетчиков, в Ростовской - 5,2 тысяч, Астраханской области - почти 400 приборов.

На начало июля в зоне ответственности "Россети Юг" действует свыше 260 тысяч приборов с удаленным сбором данных потребления электроэнергии. Экономический эффект от эксплуатации данного оборудования в первом полугодии оценивается в 84,8 миллиона рублей.

Новые индивидуальные приборы учета электроэнергии контролируют расход электроэнергии, дистанционно передают данные счетчика энергетикам, а также позволяют удаленно контролировать наличие или отсутствие напряжения у потребителя. Кроме того, ИПУ делают возможным переход на многотарифный энергоучет, когда использование энергоемкой бытовой техники можно частично перенести на ночные часы. Таким образом можно управлять своими расходами и сэкономить на плате за электроэнергию.

Напомним, с 1 июля 2020 года в России вступили в силу изменения в законе 522-ФЗ, согласно которым ответственность за установку и содержание приборов учета электроэнергии перешла от потребителей к поставщикам. Все общедомовые и индивидуальные счетчики в многоквартирных домах теперь устанавливает обслуживающая энергосбытовая компания. А установку "умных" счетчиков на производственных территориях, в частном секторе, садовых и дачных обществах осуществляет электросетевая компания.