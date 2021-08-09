В горах Сочи третий день ищут пропавшего туриста

В окрестностях Сочи с минувшей субботы продолжаются поиски 30-летнего туриста из Челябинской области. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МЧС России.

Как выяснилось, отдыхающий пропал в районе маршрута "Урочище Медвежьи ворота - Бзерпинский карниз - Лагерь Холодный" Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

По словам отца пропавшего, его сын приобрел билеты на проход по заповедной территории с 31 июля по 3 августа. 2 августа он вышел на маршрут, но в установленный день перестал выходить на связь и не вернулся гостиницу.

Спасатели привлекли к поискам вертолет Ка-32, с которого осмотрели предполагаемое местонахождение туриста. Кроме того, четыре группы специалистов МЧС пешком обследовали тропу на вершину горы Сахарная Псеашха (3189 метров над уровнем моря), район Дзитакских озер, склон горы Дзитаку (2818), горы Перевальная (2634), район реки Холодная, ледник Холодный (2760-2100) и район горы Мраморная (2892).

На следующий день спасатели ЮРПСО совместно с сотрудниками "Кубань-спас" и Южного конно-кинологического центра МЧС России обследовали район ледника Холодный, вдоль русла реки Холодная, лагерь холодный, склон Бзерпи, озеро Большое, озеро Малое, склоны гор Минометная и Сахарная Псеашхо.

В районе Бзерпинского карниза они обнаружили палатку с вещами пропавшего (его отец подтвердил, что они принадлежат его сыну).

В поисковой операции задействованы более 20 человек.