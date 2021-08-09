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09.08.2021 18:07
Рубрика: Культура

В Италии, в регионе Пьемонт, открывается пятый международный фестиваль искусств "Степная лира"

Давиле Росси, автор 60 книг, в том числе о России; мэр Каманьи Клаудио Скальотти; президент Русского дома в Генуе Лариса Смирнова; президент фестивалей "Степная лира" и "Генуэзский маяк" Ирина Ковалева; профессор Ремина Мацияко; переводчица, посол мира от Каманьи Дарья Белокрылова; мастер художественного чтения Давиде Беккария. Фото: Предоставлено организатором фестиваля

Вот уже второй год из-за пандемических ограничений фестиваль открывается не у себя на родине - в кубанской станице Новопокровской, а за ее пределами. В 2020 году столицей этого уникального международного форума стала Москва, а в 2021-м фестивальную эстафету приняла пьемонтская Каманья.

Эти два населенных пункта успели подписать договор о побратимстве в конце 2019 года, накануне пандемии. В Каманье даже провели Монферратские чтения для гостей из России, где прозвучали отрывки из "Декамерона" Боккаччо, посвященные этому региону. Его герои, самоизолировавшиеся на вилле под Флоренцией во время эпидемии чумы 1348 года, развлекают друг друга рассказами, демонстрируя волю к жизни у порога смерти. Никто из участников Монферратских чтений даже подумать не мог, что описанный Боккаччо карантин семисотлетней давности несколько месяцев спустя станет всеобщей реальностью и что сейчас, как и тогда, именно культура окажется тем исцеляющим началом, которое будет связывать разъединенное страхом общество.

- Вот почему, несмотря на все текущие трудности, такую важную международную культурную инициативу, как фестиваль "Степная лира", нельзя ставить на паузу, - говорит президент фестиваля, посол доброй воли от Каманьи Монферрато, поэтесса и переводчица Ирина Ковалева.

Открытие фестиваля состоится 9 августа в 20.15 мск в Porticato del Palazzo Comunale в Каманье Монферрато (Пьемонт, Италия).

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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