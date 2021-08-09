В Ростовской области перезахоронили останки жертв фашистов

В Сальске Ростовской области перезахоронили останки мирных граждан, которых зверски убили фашисты во время оккупации. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении СК России.

Массовое захоронение было найдено благодаря рассекреченным документам военного архива. Погибшие были торжественно перезахоронены возле памятника "Жертвам фашизма" в Сальске. После минуты молчания к братской могиле были возложены цветы, а в память о погибших прогремели оружейные залпы.

По архивным сведениям, с 31 июля 1942 года по 21 января 1943-го карьер около сальского кирпичного завода стал местом массовых расправ фашистских оккупантов над местными жителями. В 1942 году останки расстрелянных людей захоронили в братской могиле, но, как оказалось, это были далеко не все жертвы фашистов.

Благодаря рассекреченным документам ФСБ донские поисковики обнаружили в карьере так называемые "расстрельные ямы". По данным судебно-медицинской экспертизы, всего в них находилось 60 останков, из них 16 принадлежали женщинам и 19 - детям в возрасте от 2 до 18 лет.

Поисковая работа на этом не закончена. Вероятно, в Сальске могут быть и другие страшные находки. Преступления нацистов будут задокументированы.