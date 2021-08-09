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09.08.2021 13:43
Рубрика: Общество

В Севастополе выявили максимум заражений COVID-19 с начала пандемии

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

За прошедшие сутки в Севастополе выявили 215 случаев заболевания COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 7 августа, когда коронавирусную инфекцию обнаружили у 209 человек, следует из сообщений пресс-службы правительства Севастополя.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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- Ситуация остается напряженной, за неделю заболели 1356 человек, по сравнению с прошлой неделей показатель вырос в 1,16 раза, - рассказал сегодня на аппаратном совещании вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

Он отметил, что цифры растут в первую очередь за счет высокого охвата жителей тестированием - каждый день выполняются более 500 тестов на 100 тысяч человек.

За все время пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 22 482 человека, 19 346 выздоровели, а 908 умерли. Вакцинацию завершили 106,4 тысячи горожан.

В городе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, запрещена работа кафе и ресторанов, дискотек, клубов по ночам, а туристы при заселении в отели обязаны предъявить результаты теста на антитела G либо сертификат о вакцинации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Пандемия коронавируса COVID-19

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