В Севастополе выявили максимум заражений COVID-19 с начала пандемии

За прошедшие сутки в Севастополе выявили 215 случаев заболевания COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 7 августа, когда коронавирусную инфекцию обнаружили у 209 человек, следует из сообщений пресс-службы правительства Севастополя.

- Ситуация остается напряженной, за неделю заболели 1356 человек, по сравнению с прошлой неделей показатель вырос в 1,16 раза, - рассказал сегодня на аппаратном совещании вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

Он отметил, что цифры растут в первую очередь за счет высокого охвата жителей тестированием - каждый день выполняются более 500 тестов на 100 тысяч человек.

За все время пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 22 482 человека, 19 346 выздоровели, а 908 умерли. Вакцинацию завершили 106,4 тысячи горожан.

В городе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, запрещена работа кафе и ресторанов, дискотек, клубов по ночам, а туристы при заселении в отели обязаны предъявить результаты теста на антитела G либо сертификат о вакцинации.