В "Сириусе" наградили молодых математиков

В понедельник в Научно-технологическом университете "Сириус" стартовала Конференция международных математических центров мирового уровня, где были объявлены лауреаты премии молодых математиков России, учрежденной Фондом "Талант и успех". Ее вручат девяти молодым ученым, аспирантам и студентам, которых из сотни претендентов выбрало математическое сообщество. Имена победителей назвали лауреаты Филдсовской премии Станислав Смирнов и Андрей Окуньков. Троим молодым математикам награду уже вручили, еще шесть имен определят в ближайшие дни и объявят на закрытии конференции 13 августа.

Одним из победителей стал Николай Богачев из Москвы - 28-летний выпускник мехмата МГУ и научный сотрудник Сколтеха.

- Около десяти лет я изучаю многогранники Кокстера, которые интересны своими геометрическими свойствами, - рассказал он. - Чтобы это понять, достаточно представить калейдоскоп с разноцветными кусочками стекол, собирающихся в единый узор. Пока я точно останусь в России и буду продолжать заниматься фундаментальной математикой.

Премия состоит из денежного вознаграждения (молодым ученым - 300 тысяч рублей, аспирантам - 200 тысяч, а студентам - 100 тысяч) и прозрачной статуэтки с изображенной внутри поверхностью Дини (постоянной отрицательной кривизны).

Это первая конференция центров, созданных по нацпроекту "Наука и университеты". Ее инициатор - ректор МГУ академик Виктор Садовничий, поприветствовал всех онлайн.

- В мае этого года мы подписали соглашение между Российским союзом ректоров и Российским союзом молодежи, - отметил он. - Предлагаю проводить такую конференцию раз в два года.