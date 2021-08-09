В "Сириусе" наградили молодых математиков

Одним из победителей стал Николай Богачев из Москвы - 28-летний выпускник мехмата МГУ и научный сотрудник Сколтеха.
- Около десяти лет я изучаю многогранники Кокстера, которые интересны своими геометрическими свойствами, - рассказал он. - Чтобы это понять, достаточно представить калейдоскоп с разноцветными кусочками стекол, собирающихся в единый узор. Пока я точно останусь в России и буду продолжать заниматься фундаментальной математикой.
Премия состоит из денежного вознаграждения (молодым ученым - 300 тысяч рублей, аспирантам - 200 тысяч, а студентам - 100 тысяч) и прозрачной статуэтки с изображенной внутри поверхностью Дини (постоянной отрицательной кривизны).
Это первая конференция центров, созданных по нацпроекту "Наука и университеты". Ее инициатор - ректор МГУ академик Виктор Садовничий, поприветствовал всех онлайн.
- В мае этого года мы подписали соглашение между Российским союзом ректоров и Российским союзом молодежи, - отметил он. - Предлагаю проводить такую конференцию раз в два года.