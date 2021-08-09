В Сочи из-за ливней и смерчей объявлено штормовое предупреждение

Администрация Сочи сообщила о том, что в течение ближайших трех дней на всей территории города-курорта объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По прогнозам метеорологов, в течение суток 10, 11 и 12 августа во всех районах Сочи сохранится комплекс гидрометеорологических явлений. При этом местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра, сила которого может достигнуть 20-24 метров в секунду.

Кроме того, на местных реках возможны подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также резко возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

А на всем протяжении черноморского побережья города (на участке Магри - Веселое) в течение 10, 11 и 12 августа прогнозируется опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

При возникновении происшествий спасатели просят звонить по номерам 101, 112.