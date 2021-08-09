Ямальские энергетики помогают жителям села Катравож в строительстве часовни

Традиция сооружения православных часовен имеет на Руси давние корни, причем возводили их чаще всего сообща, всем миром. Строительство - дело затратное, не каждый маленький поселок или деревня могут себе его позволить. И Катравож - небольшое поселение, здесь проживает меньше тысячи человек, однако мечта активистов стала идеей, нашла поддержку единомышленников и помощь. Являясь исполнением желания большинства жителей села, процесс строительства поможет им реализоваться как людям с активной жизненной позицией.
АО "Ямалкоммунэнерго" оказывал содействие в благоустройстве храма с. Нори, восстановлению памятников истории региона - Гулаг или 501-я стройка, является постоянным "новогодним" спонсором многих школ-интернатов на Ямале.
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Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"