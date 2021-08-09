Ямальские энергетики помогают жителям села Катравож в строительстве часовни

В селе Катравож Приуральского района по решению местных жителей началась работа по возведению часовни. Администрация поселения выделила участок на улице Набережной, внесла его в генеральный план муниципального образования. А компания "Ямалкоммунэнерго" помогла с проведением топографической съемки и межеванием.

Традиция сооружения православных часовен имеет на Руси давние корни, причем возводили их чаще всего сообща, всем миром. Строительство - дело затратное, не каждый маленький поселок или деревня могут себе его позволить. И Катравож - небольшое поселение, здесь проживает меньше тысячи человек, однако мечта активистов стала идеей, нашла поддержку единомышленников и помощь. Являясь исполнением желания большинства жителей села, процесс строительства поможет им реализоваться как людям с активной жизненной позицией.

АО "Ямалкоммунэнерго" оказывал содействие в благоустройстве храма с. Нори, восстановлению памятников истории региона - Гулаг или 501-я стройка, является постоянным "новогодним" спонсором многих школ-интернатов на Ямале.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"