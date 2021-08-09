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09.08.2021 09:26
Рубрика: Происшествия

На Ямале при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС ЯНАО Фото: Пресс-служба МЧС ЯНАО
Фото: Пресс-служба МЧС ЯНАО

В ночь на понедельник на улице Гагарина в городе Лабытнанги сгорел многоквартирный деревянный дом. Погибли четыре человека.

Фото: Администрация города Нефтеюганска/vk.com
В Нефтеюганске сгорел жилой дом

Как передает пресс-служба МЧС Ямала, информация о возгорании поступила около двух часов ночи 9 августа. Уже через несколько минут подразделения прибыли на место: к этому времени занялась вся крыша строения, пламя охватило 500 квадратных метров.

"В деревянных домах распространение пламени происходит за очень короткий промежуток времени, а межквартирные перегородки в таких зданиях пустотные - это способствует быстрому и скрытному распространению огня по всей площади", - пояснили в МЧС.

Спасатели вывели из дома семь человек, остальные эвакуировались сами.

В ходе тушения возле дома нашли тело мужчины (по другим данным, он скончался по пути в больницу). В 05.43 спасатели справились с открытом пламенем, а когда начали разбирать сгоревшие конструкции, нашли еще троих погибших.

"В доме зарегистрировано 48 человек в том числе - двое детей. Для погорельцев подготовили места в гостинице", - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

Причина возгорания, виновные лица и ущерб устанавливаются. "Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по автономному округу.

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