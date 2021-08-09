Путин обсудил с чиновниками ЧС в регионах и открыл новый цементный завод

Владимир Путин за один день посетил сразу два региона. Ликвидация последствий природных пожаров и паводков стала ключевой темой визита в Челябинскую область. А в Башкортостане президент дал старт открытию цементного завода и ответил на вопросы рабочих нового предприятия.

Прибыв в пятницу в Магнитогорск, Владимир Путин тут же полетел на вертолете осматривать юг Челябинской области. Из иллюминатора президент увидел населенные пункты Джабык и Запасное - здесь всего за несколько дней лесные пожары уничтожили десятки домов. О том, как помочь пострадавшим и решать проблемы стихийных бедствий, речь шла на совещании, в котором приняли участие федеральные министры и руководители регионов.

В Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях сложилась самая сложная ситуация с лесными пожарами. Пострадала и Челябинская область, отметил Путин. "Мы научились достаточно оперативно реагировать, но все-таки сбои имеют место, люди страдают", - подчеркнул президент. Путин отметил, что нормативная база и система административных действий при стихийных бедствиях отработаны, но каждый раз такие события достаточно уникальны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, как помогают пострадавшим в Джабыке и Запасном. "Всем, кто находился в момент пожара, мы выплатили единовременное пособие по 10 тысяч рублей. Также принято решение о выплате компенсации за частично или полностью утраченное имущество по 500 тысяч рублей. Таких граждан у нас 155 человек", - проинформировал глава региона. Всего сгорело 72 дома, установлены собственники 66 из них.

"Тем, у кого жилье было единственное, будет построено или приобретено новое жилье. Таких домовладельцев 30, 17 из них приняли решение строить новые дома, а 12 - приобрести на территории области другое жилье взамен утраченного, в том числе квартиры", - сообщил Текслер.

Президент призвал все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий решать в пользу людей. Он обратил на это внимание всех участников совещания - и министров, и губернаторов. "В таких случаях, в условиях борьбы с пожарами, в условиях, когда люди теряют имущество, жилье, часто возникают вопросы спорного характера. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но прошу вас исходить всегда из одного, во всех спорных вопросах логика должна быть такая: в пользу и в интересах людей должны решаться спорные вопросы", - подчеркнул он.

Глава МЧС Евгений Зиничев сказал, что июльские пожары в Челябинской области могли возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем и сухих гроз. "По фактам перехода огня на населенные пункты дознавателями МЧС возбуждены уголовные дела. В ходе предварительных следственных действий установлено, что два из трех очагов пожаров возникли в результате неосторожного обращения с огнем. Предварительной причиной третьего пожара является так называемая сухая гроза - эта версия пока нуждается в проверке", - сообщил министр.

Одно из предложений - вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов

Зиничев видит проблему в полномочиях центра и регионов. "На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов", - сказал министр. Он также обратил внимание на необходимость провести инвентаризацию границ лесных участков. Кроме того, нужно ввести ответственность арендаторов леса по тушению пожаров.

Глава минприроды Александр Козлов предложил пересмотреть затраты на борьбу с пожарами - нужно увеличить сумму субвенций регионам боле чем вдвое - 6 до 14 млрд рублей. Министр также предложил создать на Дальнем Востоке лесопожарный центр, который мог бы стать своеобразным "спецназом". "Давайте увеличим там численность людей, экипируем их, нарастим их лесопожарной техникой, наймем авиацию, чтобы они всегда были на местах и маневрировали между регионами. То есть такой небольшой спецназ наш", - сказал Козлов. По его словам, существующие группировки нужно усилить высокопрофессиональными парашютистами-десантниками, взрывниками и специалистами по вызову осадков. Напомним, что ранее это предложение прозвучало от главы Якутии Айсена Николаева.

Главе Карелии Артуру Парфенчикову Путин отдельно поручил проверить ситуацию с пожаром на острове Путсаари. "Люди оттуда тоже сигнализируют. Понятно, что будем стоять там до сих пор, но там повнимательнее к этому присмотритесь, потому что там дымит еще", - сказал президент. Парфенчиков отметил, что на острове находится один из скитов и причина пожаров - это туристы-водники. "Мы своевременно тоже отработали, привлекли авиацию МЧС и скит отстояли, пожар потушен", - ответил губернатор.

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн рассказал президенту о проблеме по оказанию помощи людям, которые уже получали выплаты на капремонт после паводков, но оказались в зоне повторного затопления. Путин в ответ поручил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину предусмотреть возможность оказания повторной помощи. "Принято, Владимир Владимирович", - ответил глава минстроя. Он пояснил, что соответствующий документ уже подготовлен и внесен в правительство. "Повторные ЧС, когда поражаются дома, которые первично поразились в предыдущий период, такой нормативный документ разработан, согласован и внесен в правительство", - сказал Файзуллин. "Когда будет принят?" - уточнил Путин. Глава минстроя ответил, что в ближайшие дни.

Еще одно предложение, которое прозвучало на совещании - хранить на складах Росрезерва быстровозводимые дома, так называемые домокомплекты. Ирек Файзуллин заявил, что министерство уже работает в этом направлении. По его словам, примерно 12 тысяч домов в России ежегодно смывает и 13 тысяч горит. "Опыт Иркутска показывает, что желательно было бы сразу после принятия решения приступать к работе и иметь домокомплекты. Мы готовы проработать этот механизм", - сказал министр. Путин отметил, что строительный комплекс сегодня достаточно развит и достаточно быстро можно возводить жилье в соответствии с потребностями и условиями региона. "Но если вы считаете, что какой-то запас нужен, то, наверное, нужен", - сказал он.

После совещания Владимир Путин полетел в Башкортостан. Там он принял участие в открытии нового завода по производству белого цемента. Отметим, что создавалось предприятие вместе с австрийскими партнерами. "Мы и впредь будем всемерно поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков, снимать всяческие барьеры для капиталовложений и, безусловно, это будет открывать дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и современных производств, позволит быстрее восстанавливать деловые связи, преодолеть негативные последствия в постпандемийный период", - отметил Путин. С видеообращением перед участниками церемонии также выступил канцлер Австрии Себастьян Курц, отметив, что Россия является одним из важнейших торговых партнеров страны.

После церемонии открытия Путин пообщался с работниками предприятия. Отвечая на вопрос одного из участников беседы о важности рабочих профессий, президент заявил, что рабочий класс в России - ведущая политическая сила. "Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", - сказал Путин. Президент также отметил тенденцию к усложнению рабочих профессий.

Спросили Путина и про выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. "А когда на Олимпиаде будет звучать наш гимн?" - задали вопрос президенту. Путин назвал решение о лишении РФ флага и гимна на Олимпиаде политическим, отметив, что обычно вина за допинг касается конкретного спортсмена или его тренера, а не всей сборной. По его мнению, музыка Петра Чайковского, которая звучала вместо гимна во время награждения российских олимпийцев в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику. Путин при этом подчеркнул, что российские атлеты своими выступлениями "самым наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт бессмысленны". Путин также заявил, что спортивные организации и МОК заинтересованы в том, чтобы РФ претендовала на проведение крупнейших спортивных мероприятий, и вопрос об этом можно будет ставить после 2022 года. "Думаю, что начиная с этого момента пройдут все потуги ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере", - прокомментировал президент.

Еще один вопрос -про рост цен в строительной сфере. Президент ответил, что власти должны принимать меры по ограничению инфляции и делают это. "Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность, вывозные, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку", - рассказал Путин. Президент также объявил о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли с 1 января.

Другой участник беседы поинтересовался, планируется ли распространение программы льготной ипотеки для индивидуального жилищного строительства. "Что касается (льготной ипотеки. - Прим. "РГ") на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека - и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства", - рассказал президент.

А на вопрос, готов ли президент поддержать бренд башкирского меда, Путин сказал: "А чем мы сейчас занимаемся? Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен".