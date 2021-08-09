В Екатеринбурге сиделку заподозрили в избиении 95-летней женщины

В екатеринбургскую полицию на прошлой неделе обратились родственники 95-летней бабушки, которые заподозрили присматривавшую за ней женщину в жестоком обращении с подопечной.

"По предварительной информации, в начале августа 2021 года одна из сиделок нанесла телесные повреждения ветерану труда. У пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы, гематомы", - говорится в сообщении пресс-службы Свердловской областной прокуратуры.

Органы МВД по заявлению членов семьи пострадавшей проводятся доследственную проверку на наличие признаков состава преступления. Прокуратура, в свою очередь, взяла ход расследования на свой контроль.