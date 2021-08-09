В поселке под Екатеринбургом грабители взорвали банкомат

В поселке городского типа Кедровое, который находится примерно в сорока километрах от Екатеринбурга, минувшей ночью грабители взорвали банкомат и украли кассеты с наличными.

На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленников было двое, причем один из них, вероятно, получил травму при совершении преступления.

"Изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают жителей района, ищут очевидцев", - рассказал официальный представитель ведомства, уточнив, что сообщники скрылись на легковом автомобиле.

По информации банка УБРиР, чей банкомат подвергся нападению, сумма причиненного грабителями ущерба несущественная. Представители кредитно-финансового учреждения сообщили агентству РИА Новости, что устройство стояло в помещении продуктового магазина. Налет был стремительным: на место вызвали охрану, но она не успела задержать злоумышленников.

По факту ограбления решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всех, кто может располагать информацией о личностях налетчиков, просят звонить по круглосуточному номеру +7 (343) 358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.