Врач рассказала, восстановится ли сниженный после COVID-19 интеллект

Из всех осложнений после коронавируса самым шокирующим стало снижение интеллекта. Сообщения об этом - одни из самых читаемых в соцсетях. Но так ли страшен ковид на самом деле? Об этом корреспондент "РГ" говорила с доктором медицинских наук, профессором кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Мариной Нестеровой.

Марина Валентиновна, вот лишь несколько примеров переболевших знакомых: коллега журналистка берет интервью, а сразу после его окончания с ужасом понимает, что почти ничего не помнит. Приятель признался, что с трудом теперь подбирает слова. Все это влияние COVID-19?

Марина Нестерова: Если до болезни таких проявлений не было, то безусловно, тут виной коронавирус. Ведущие ученые мира подтвердили: ковид влияет на когнитивные способности, то есть на нашу память, интеллект, речевые возможности, абстрактное мышление, способность оценивать происходящее в окружающем мире и свои действия при этом. По данным различных исследований, вирус поражает центральную нервную систему от 30 до 80 процентов.

Но потом уровень интеллекта, наши когнитивные способности восстановятся?

Марина Нестерова: Как показывают исследования, у большинства людей, не имевших до инфицирования коронавирусом других нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Паркинсона или Альцгеймера, происходит полное восстановление в среднем за шесть месяцев. У кого-то раньше, у кого-то позже. Все индивидуально. Тут все-таки необходимо обращаться к врачам, неврологам, психиатрам.

Есть, к слову, специальная шкала, по которой оцениваются наши когнитивные способности. Есть и методики, позволяющие восстановить память, нарушенные речевые функции, снять общую тревожность. Не случайно сейчас проводится специальная диспансеризация тех, кто перенес коронавирус, чтобы оценить влияние постковидного синдрома на организм, и принять решение, что делать.

Это очень важно. Инфекция новая, все ее проявления ученые изучают буквально по горячим следам. Бывает совсем молодой человек, коронавирус перенес легко, почти ничего не заметил, а через какое-то время у него случился инсульт. Казалось бы, на пустом месте. На самом деле нет, коронавирус ведет к образованию микротромбов. Что и привело в итоге к инсульту.

Поэтому так важно следить за своим здоровьем, ну и вовремя вакцинироваться, конечно.

Полностью интервью с доктором медицинских наук Мариной Нестеровой читайте в ближайшем номере "Российской газеты".