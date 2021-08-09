Росрыболовство ловит браконьеров беспилотниками

Последняя "рыбалка" для беспилотников Росрыболовства выдалась удачной: 350 кг браконьерского улова смогли изъять с помощью дронов только на Камчатке и только в июле 2021 года.

Для рыбохраны беспилотники - находка. Прибор летает на высоте около 500 метров, снизу он почти не отличим от птицы. Камера может снимать даже ночью, а одного комплекта батареек хватает на четыре часа работы. Все, что необходимо для управления дронами - автомобиль, ноутбук и оператор.

Работать беспилотники могут в самых сложных условиях. На Дальнем Востоке много сопок, извилистых рек. Высота полета должна быть низкой, чтобы четко видеть все объекты.

Беспилотник может мгновенно передать на пост потоковое видео, которое операторы получают по защищенному каналу связи. Они сразу же видят координаты объекта, его характеристики, могут оперативно передать в наземные службы информацию о прецеденте и сопровождать объект на протяжении четырех часов. Дроны применяются на Сахалине, Камчатке, Курильских островах, Байкале и в Астрахани. Беспилотники экономят время, силы и средства. Если в прошлом году в арсенале Росрыболовства таких "инспекторов" было восемь, в этом - уже 12. И ведомство планирует расширять такой воздушный флот.

На Камчатке добывается примерно треть мирового вылова и почти 80% российского вылова лососевых. Лосось (а особенно лососевая икра) - один из самых ценных и дорогостоящих видов рыбной продукции, поэтому активность браконьерского промысла объяснима, говорит президент ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Дрон летает на высоте 500 метров. И с воды его легко можно принять за птицу

По его мнению, нужны и другие меры - в частности, ограничение объемов красной икры, которые можно вывозить частным лицам авиасообщением, и обязательное наличие документов на сверхнормативный вес. Борьбе с браконьерством помогут также расширение возможностей добычи рыбы местными жителями для личного потребления, а также перестройка системы рыболовных участков для любительского рыболовства, считает эксперт.