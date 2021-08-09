Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум на обвинения Украины

Россия представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против Российской Федерации". Об этом проинформировали в МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, российская сторона представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений в нарушении международных соглашений о борьбе с терроризмом и расовой дискриминацией. Москва настаивает на отклонении судом обвинений как несостоятельных.

Так, в меморандуме опровергаются утверждения Киева о якобы террористической природе ДНР и ЛНР. Как утверждается, "антитеррористический" антураж нужен Украине лишь для того, чтобы оправдать карательные меры в отношении республик и сфабриковать дело против России. Кроме того, опровергаются инсинуации о дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар.

По данным МИД, в ближайшее время суд ООН определится с дальнейшим графиком процесса, который тянется с 2017 года. Предстоят устные слушания, сроки проведения которых установит суд.