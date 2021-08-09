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09.08.2021 10:13
Рубрика: Экономика

Россия возобновила авиасообщение с курортами Египта

Текст: Евгений Гайва
Прямые рейсы с 9 августа начали летать из России на курорты Египта Шарм-эль-Шейх, а также в Доминикану.

Пока рейсы на курорты Красного моря выполняет с российской стороны авиакомпания "Россия" пять раз в неделю, а с египетской - Egyptair. Но, как ожидают представители туриндустрии, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, может в дальнейшем увеличить число рейсов. Также турбизнес ожидает запуска чартеров. Это позволит снизить цены на туры в Египет на 10-15 тысяч рублей, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Сейчас недельный тур с размещением в отеле "четыре звезды" по системе "все включено" стоит около 40 тысяч рублей на человека.

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Накануне Росавиация выдала допуски на полеты в Египет еще девяти авиакомпаниям, среди которых "Сибирь" (бренд S7), "Уральские авиалинии", Azur Air, "Аэрофлот" и "Победа". При этом допуски не означают разрешения на выполнение рейсов, пояснили в Росавиации.

С 9 августа доступной для туристов также вновь станет Доминикана. До пандемии туры в эту страну стоили примерно столько же, сколько на Кубу. Теперь все зависит от количества рейсов. Летать будут три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кана, Ла-Романа и Пуэрто-Плата. Цены на туры станут известны после того, как авиакомпании поставят рейсы.

Как пояснил "РГ" представитель Tez Tour, туроператор будет готов предложить своим клиентам туры в страну на базе регулярных рейсов, когда билеты на них появятся в свободной продаже. Но ставить свою полетную программу туроператор не планирует.

Также Россия возобновляет рейсы с Бахрейном и Молдавией. В Бахрейн будут выполняться два рейса в неделю по маршруту Москва - Манама, в Молдавию - три рейса в неделю из Москвы в Кишинев.

Но эти направления не являются туристическими.

Кроме того, с 9 августа будет увеличено число рейсов из Москвы в Дамаск - с одного до трех в неделю.

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