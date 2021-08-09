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Рубрика: Экономика

Россиянам рассказали о способах борьбы с обманом в кассовых чеках

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самый частый подвох в кассовых чеках - это несоответствие цены товара, указанной в чеке, ценнику в зале и на самом товаре. Об этом рассказал начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Также распространены такие уловки, как включение в чек товара, который вы не брали, либо дважды посчитанный один и тот же товар. Тарачев рассказал агентству "Прайм", что такие подвохи чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, где потребители массово закупаются, а в длинном чеке сложнее обнаружить лишние суммы или товары.

При обнаружении "ошибок" в кассовом чеке Тарачев советует в первую очередь потребовать у кассира пробить товар по ценнику или вернуть деньги. В случае отказа - следует попросить вызвать администратора или директора магазина и сообщить им о проблеме. В этом случае необходимо ссылаться на Закон РФ "О защите прав потребителей" и статью 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае устного отказа руководства магазина, следует предъявить ему официальную претензию в письменной форме. Если не получится в добровольном порядке удовлетворить законное требование, то необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора. К заявлению нужно приложить ответ из магазина на жалобу, а также фотографию ценника и скан (копию) чека. Торговому предприятию в этом случае грозит штраф до 50 тысяч рублей.

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