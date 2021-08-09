Сестра Ким Чен Ына внесла раскол в правительство Южной Кореи

Заявление младшей сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон с прямыми намеками на нежелательность проведения американо-южнокорейских маневров внесло заметный раскол в политическую элиту Южной Кореи. Противоположные мнения в отношении необходимости военных учений можно услышать даже среди представителей одних и тех же политических сил. В итоге правительство приняло компромиссное решение о проведении маневров, но в сокращенном масштабе, что, скорее всего, никого не удовлетворит, а создаст лишь новые проблемы.

Когда 27 июля представитель администрации Республики Корея (РК) сообщил о возобновлении работы линий связи между Сеулом и Пхеньяном, то правящие круги, да и само правительство РК встретило эту новость если и не с бурным ликованием, то уж точно с заметным энтузиазмом. Один за другим политики и близкие к правящему лагерю эксперты прогнозировали скорую новую межкорейскую оттепель, а там, возможно, и очередной саммит лидеров двух Корей, пусть даже и в формате онлайн-конференции.

Однако уже буквально через пять дней Сеулу пришлось крепко задуматься. Вечером 1 августа младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, которая занимает должность заместителя заведующего отдела ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), а также, насколько известно, курирует отношения Пхеньяна с РК и США, призвала Южную Корею отменить запланированные 10 августа совместные американо-южнокорейские военные учения.

По мнению Ким Ё Чжон, маневры союзников "серьезно подрывают волю лидеров северной и южной сторон по возобновлению процесса восстановления доверия" и "бросают тень на перспективы двусторонних отношений". Она предупредила, что "правительство и вооруженные силы КНДР будут внимательно следить за тем, проведет ли южная сторона в августе враждебные военные учения, и могут принять другие решительные решения". Тут же южнокорейская разведка не исключила, что КНДР может пойти на различные провокации в случае учений, включая запуск баллистических ракет большой дальности. Официальный Пекин также призвал Сеул воздержаться от действий, "которые могут негативно повлиять на стабильность ситуации в регионе".

Как это уже не раз бывало, в стремлении сохранить хорошие отношения с очень разными странами Сеул оказался между двух огней, на этот раз между США и Северной Кореей.

С одной стороны, главный союзник Сеула в лице США уже давно раздраженно говорит о том, что пора по-настоящему проводить совместные учения, так как это негативно сказывается на боеготовности войск союзников на Корейском полуострове.

Кроме того, если в последние полтора года в качестве предлога для сокращения масштабов или отмены учений Сеул часто использовал фактор коронавируса, то теперь это стало сложно сделать: в ходе визита в мае этого года в Вашингтон Мун Чжэ Ин получил от Джо Байдена неожиданный подарок - дополнительную партию вакцин на 550 тысяч человек. Препараты, как было подчеркнуто, предназначены для вакцинации именно личного состава Вооруженных сил РК. Сеул поблагодарил, препараты эти почти все использовал, вакцинировав своих солдат, так что теперь трудно говорить про коронавирус.

Но с другой стороны находится Северная Корея, на развитии отношений и сотрудничества с которой нынешнее правительство Юга во главе с президентом Мун Чжэ Ином сделало особую ставку. После неожиданного разрыва отношений в июне прошлого года Пхеньян буквально на днях вдруг пошел на новое сближение, и тут снова испытание этим отношениям, правда, напрямую спровоцированное самой Северной Кореей. В общем, США требуют проводить учения, а КНДР пытается заставить Сеул отменить их, грозя последствиями. Что делать в такой ситуации Югу?

В ответе на этот вопрос мнения разделились. Консервативная оппозиция, которая всегда славилась своим антисеверокорейским и проамериканским настроем, однозначно потребовала проводить учения, не оглядываясь на Пхеньян. Кроме того, ведущая оппозиционная партия "Сила народа" обратилась к правительству РК, чтобы то "поставило на место" и Китай, который, по версии партии, вмешивается во внутренние дела Южной Кореи.

В правящем лагере все неоднозначно. Глава правящей Демократической партии "Тобуро" Сон Ён Гиль, который вообще-то славится настроем в пользу сотрудничества с КНДР, на этот раз занял жесткую позицию, заявив, что "учения необходимо проводить согласно уже утвержденным планам". Сон подчеркнул, что это "официальная позиция партии". Политика можно понять: помимо американской позиции есть и другие факторы, которые подталкивают к учениям. Требования Пхеньяна были озвучены 1 августа, когда все параметры учений были уже согласованы, а в Южную Корею стали прибывать американские военные. Сами учения должны стартовать 10 августа. Какие-то либо перемены или уж тем более отказ от учений означали бы, что Сеул просто "щелкнул каблуками" и бросился выполнять то, что ему сказал Пхеньян.

Кроме того, Южная Корея все же хочет получить от США право на управление объединенными войсками на Корейском полуострове в случае войны. Сейчас, если в Корее начнется война, то командование над ВС РК и контингентом США будут осуществлять, согласно договоренностям, американские генералы. Сеул уже давно просит предоставить ему большую самостоятельность и право на управление объединенными силами. Вашингтон вроде и не против, но управление войсками как РК, так и контингентом США на полуострове одновременно требует тренировок, то есть учений. А потому учения нужны и южнокорейским военным, в том числе и по своим соображениям.

Однако логика необходимости "гибкого подхода" и возможности переноса, а то и вообще отказа от учений ради активизации сотрудничества с Пхеньяном нашла немало своих сторонников в правительстве и правящем лагере Юга. Именно с таких позиций высказались министр объединения РК Ли Ин Ён, директор местной разведки Пак Чи Вон и еще в общей сложности 74 депутата парламента, которые подписали соответствующее обращение к президенту РК.

Корейская общественность тоже разделилась во мнениях почти поровну. Согласно проведенным накануне опросам, чуть более 50 процентов высказались за проведение учений по графику, но не сильно отстали и те, кто согласился с необходимостью переноса маневров. Так посчитали более 45 процентов южнокорейцев.

Администрация президента РК долгое время не комментировала ситуацию, взвешивая все "за" и "против", и в итоге вечером 8 августа просочились сообщения об итоговом подходе, который был подтвержден 9 августа утром. Согласно решению правительства РК, учения пройдут в плановом порядке, в плановые сроки и согласно первоначальному сценарию. То есть маневры будут носить характер командно-штабных учений и пройдут в два этапа. В ходе первого этапа с 10 по 13 августа будет отрабатываться оборонительный сценарий, то есть действий по отражению разного рода атак, а с 16 по 26 августа - контратакующий сценарий, то есть подразумевающий, что союзники наносят ответный удар по агрессору. Однако все это будет реализовано в сокращенном варианте, с минимальным привлечением дополнительных сил, только в форме командно-штабных игр и с уведомлением об этом КНДР.

Кроме того, в ходе состоявшихся несколькими днями ранее американо-южнокорейских консультаций Сеул и Вашингтон решили активно продвигать вопрос об оказании гуманитарной помощи Северной Корее.

Если говорить простым языком, то в очередной раз Южная Корея, оказавшись в сложной ситуации, пытается через компромиссные решения не разозлить сразу обе стороны. Учения проводятся по плану, в согласованные ранее сроки, с утвержденным ранее сценарием, но при этом в сокращенном виде и еще с предложением оказания помощи Северной Корее, которая в поддержке, объективно говоря, нуждается.

Вопрос лишь в том, устроит ли такой вариант как США, так и КНДР. США, как уже говорилось, давно упрекают Сеул, что тот идет на поводу у Пхеньяна в ущерб обороноспособности альянса, не получая ничего взамен, тогда как КНДР продолжает наращивать свои ракетно-ядерные арсеналы. Северная Корея, судя по предыдущим схожим ситуациям, в любом случае нервно реагирует на любые учения - хоть полные, хоть сокращенные. Хотя тут было с самого начала понятно, что Пхеньян поставил Сеул в очень неловкое положение, требуя почти невозможного - отменить учения за десять дней до их запланированного начала. В худшем случае все это чревато новым обострением ситуации, включая очередными запусками ракет КНДР и новым обрывом линий связи. Теперь остается ждать ответа Пхеньяна на новость о том, что Сеул и Вашингтон проведут учений, но в сокращенном виде и еще готовы оказать помощь.