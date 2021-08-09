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09.08.2021 00:00
Рубрика: Общество

Сколько и как зарабатывают блогеры в соцсетях

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)
Выручка YouTube от рекламы за первый квартал 2021 года выросла на 49%, выручка компании ByteDance, владельца TikTok, за 2020 год увеличилась на 111% и достигла 34 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal. Facebook за первую половину 2021 года заработал 19 млрд долларов - в два раз больше, чем в прошлом году.

Вместе с ростом доходов соцсетей растут и доходы блогеров - если суммировать состояния трех наиболее богатых в России блогеров, то получится более 8 млн долларов, или 586,5 млн рублей, приводит данные Forbes.

Фото: youtube.com
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"Блогеры получают вознаграждение от самой социальной сети за создание контента. В качестве примера можно привести недавний анонс Facebook, где компания объявила о том, что планирует инвестировать 1 млрд долларов в авторов контента, - объясняет, откуда берутся средства, эксперт в области интегрированных коммуникаций Елена Кручинина. - Или соцсеть может платить за количество просмотров, как это происходит на YouTube".

Кроме того, у блогеров есть доходы от рекламных контрактов, интеграций с брендами, с бартеров (когда блогер получает продукцию от бренда) и розыгрышей. Еще блогеры получают деньги от систем размещения персонализированной рекламы (баннеры, ссылки, контекст, тизеры) и с "донатов" (пожертвований) пользователей.

В Instagram блогеры придумывают марафоны, тренинги, консультации, продают пресеты для фотографий, продолжает Виктория Принь, PR-специалист по работе со стартапами. "Продукт может быть любой - это зависит от тематики блога. К тому же из-за пандемии, когда весь мир перешел в онлайн, многие блогеры адаптировали свои офлайн-услуги в онлайн. Например, Fashion-блогеры продают онлайн-консультации по разбору гардероба, чаты стиля, организовывают лекции, тренинги. В YouTube возможно также несколько форматов размещений - это и интеграция продукта/услуги в тематику видео, устное упоминание бренда, прероллы (рекламная интеграция в начале видео), построллы (рекламная интеграция в конце видео) и самый дорогой - когда ролик полностью посвящен продукту или услуге", - заключает специалист.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Иван Черноусов

Наиболее популярные способы заработка в Telegram - это продажа подборок. "Это могут быть косметические средства, реклама заведений общепита в том или ином городе, кроме того, почти все крупные блогеры продают персональные консультации", - говорит Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА".

В соцсети "ВКонтакте" одним из ключевых инструментов монетизации является партнерская программа. Результат зависит не только от охватов, а формируется по более гибкой формуле, учитывающей сразу несколько факторов. Так, администраторы могут увеличить свой доход, если будут регулярно предлагать подписчикам новый и при этом качественный контент, привлекать аудиторию с других ресурсов, а также если автор использует нативные инструменты: например, загружает видео в плеер "ВКонтакте", а вместо ссылки на сторонний сайт оформляет текст в редакторе статей.

В "Одноклассниках" существует сервис платных подписок на эксклюзивный контент в группах. Авторы и предприниматели могут зарабатывать на уникальном и премиальном контенте в соцсети, доступном только пользователям с подпиской. Также администраторы групп могут зарабатывать с помощью сервиса пожертвований.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии

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