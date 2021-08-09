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Рубрика: Власть

Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб "Единой России" в Москве

Текст: Анна Полтавцева

Член бюро высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин и возглавившие федеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Госдумы восьмого созыва министр обороны РФ, член бюро высшего совета партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сопредседатель Центрального Штаба ОНФ, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, врач анестезиолог-реаниматолог, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" Денис Проценко, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова открыли федеральный штаб общественной поддержки "Единой России".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Выборы в Государственную думу - это борьба. И мы здесь боремся не за медали, не за отличия, а за нашу страну и ее будущее. И сегодня эта борьба находится на своем пике: заканчивается регистрация кандидатов в Государственную думу и начинается агитационная кампания. И вот сейчас, казалось бы, и надо агитировать, и надо биться за голоса избирателей. И это, конечно, так. Но "Единая Россия" чем отличается от ее оппонентов, что ведет агитацию и эту борьбу буквально на следующий день после прошедших выборов - наша партия агитирует не словами, а делами, конкретными делами и конкретными результатами, и это чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно не обещаниями, а реальными делами агитировать и побеждать", - сказал Собянин, выступая на открытии.

По его словам, партия всегда рада любому мнению, особенно если оно на пользу развитию. На примере Москвы он отметил, что если бы в свое время послушал оппозиционеров, то в городе не строилось бы метро, не обновлялся бы пассажирский транспорт и не реализовывались многие другие проекты, и город был бы самым проблемным.

"Представляете себе, что бы было, если бы мы послушали и не стали бы благоустраивать город? Наш город был бы самым грязным городом. Сегодня он один из самых чистых и благоустроенных городов не только России, но и Европы. Этим можно гордиться", - добавил мэр.

По его словам "Единая Россия" не отказывается от ответственности, решает проблемы: "Несмотря на сложности, несмотря на проблемы, "Единая Россия" не отказывается от ответственности за эти проблемы, берет их на себя, побеждает, каких бы трудностей не было. Я уверен, что у нас будет сильная страна, сильный президент. Наша партия должна победить".

Фото: Аркадий Колыбалов
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В свою очередь Сергей Шойгу отметил, что партии стоит продолжить реализовывать большое количество проектов: "Сегодня намного тяжелее, потому что огромный курс ответственности за все то, что сделала, делает партия. Более того, за то, что предстоит сделать. А предстоит сделать очень многое. Тот темп, который сегодня, его, конечно, надо поддерживать. Конечно, надо внедрять все новые и новые проекты, которые послужат на благо нашей страны: будь то здравоохранение, образование, будь то развитие транспортной системы страны".

По его словам, предложения и инициативы партии были отражены в национальных проектах, реализующихся в стране. "Таких проектов по стране очень и очень много. Большинство проектов сотканы как раз из тех предложений, которые сформированы партией на разных уровнях. Сегодня идет реализация этих национальных проектов. Я хотел бы пожелать всем нам таких же динамичных продвижений наших дел, проектов на благо нашего отечества", - подытожил Шойгу.

Сергей Лавров в своем выступлении сказал, что достигнутые успехи во внешней политике связаны с тесной координацией с гражданским обществом: "Помимо парламентской дипломатии развиваются весьма активно и обретают новые формы другие методы дипломатии негосударственной - общественная дипломатия. Есть дипломатия научная, есть дипломатия молодежная, студенческая. И особо хочу отметить роль волонтерского движения в продвижении идеалов нашей внешней политики методами народной дипломатии. Вы делаете великое дело".

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