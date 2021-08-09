Совет Госдумы обратится к Мишустину из-за роста цен на удобрения

Совет Государственной Думы принял решение обратиться к председателю правительства Михаилу Мишустину в связи с ростом цен на удобрения. Об этом сообщил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы обсудили сложившуюся ситуацию на внутреннем рынке минеральных удобрений в Российской Федерации. Депутаты обратили внимание, что рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарии приняли решение подготовить обращение к премьер-министру с просьбой взять ситуацию на контроль. Спикер дал соответствующее поручение комитету Госдумы по аграрным вопросам.