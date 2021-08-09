Совфед: ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России

Отказом направить своих наблюдателей на парламентские выборы в Россию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе хотят разжечь искусственный скандал и поставить легитимность голосования под вопрос, считают во Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

"Члены сенаторской комиссии хорошо знают, что не всем за рубежом нужна объективная оценка российских выборов. Мы уже не раз заявляли о том, что в Вашингтоне еще весной было принято решение о дискредитации текущих думских выборов любой ценой", - сказал глава комиссии Андрей Климов на совещании в пятницу.

Сенатор обратил внимание на то, что в законе США "О противодействии противникам Америки" от 2017 года среди структур, которым предписано сдерживать Россию, названа и ОБСЕ. "Не в этом ли скрывается причина якобы неожиданного решения БДИПЧ ОБСЕ не направлять в Россию своих наблюдателей? Судя по всему, целью было разжечь искусственный скандал вокруг нынешних выборов, чтобы усомниться потом в их легитимности", - заметил Климов.

Россия остается среди стран-лидеров по числу принимаемых иностранных наблюдателей. Так, на президентских выборах в 2018 году было аккредитовано более полутора тысяч наблюдателей из 115 стран. Почти половина из них - со стороны структур ОБСЕ, только из США было 56 человек, напомнил сенатор.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека запросило 500 мест для наблюдателей на выборах в России при общей квоте ЦИК до 300 человек, сообщил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Если на выборы президента США бюро направило всего 30 наблюдателей, то в Россию планировалось отрядить "почти полк". По мнению сенатора, попытки Запада выставить себя арбитром предстоящих выборов в Госдуму неприемлемы.

Россия остается среди лидеров по числу принимаемых иностранных наблюдателей

В МИД исходят из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса. "Квоту бюро, если оно будет упорствовать в своем нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения", - объяснил представитель ведомства Олег Гаврилов.