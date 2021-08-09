Совфед: ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России

"Члены сенаторской комиссии хорошо знают, что не всем за рубежом нужна объективная оценка российских выборов. Мы уже не раз заявляли о том, что в Вашингтоне еще весной было принято решение о дискредитации текущих думских выборов любой ценой", - сказал глава комиссии Андрей Климов на совещании в пятницу.
Сенатор обратил внимание на то, что в законе США "О противодействии противникам Америки" от 2017 года среди структур, которым предписано сдерживать Россию, названа и ОБСЕ. "Не в этом ли скрывается причина якобы неожиданного решения БДИПЧ ОБСЕ не направлять в Россию своих наблюдателей? Судя по всему, целью было разжечь искусственный скандал вокруг нынешних выборов, чтобы усомниться потом в их легитимности", - заметил Климов.
Россия остается среди стран-лидеров по числу принимаемых иностранных наблюдателей. Так, на президентских выборах в 2018 году было аккредитовано более полутора тысяч наблюдателей из 115 стран. Почти половина из них - со стороны структур ОБСЕ, только из США было 56 человек, напомнил сенатор.
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека запросило 500 мест для наблюдателей на выборах в России при общей квоте ЦИК до 300 человек, сообщил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Если на выборы президента США бюро направило всего 30 наблюдателей, то в Россию планировалось отрядить "почти полк". По мнению сенатора, попытки Запада выставить себя арбитром предстоящих выборов в Госдуму неприемлемы.
В МИД исходят из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса. "Квоту бюро, если оно будет упорствовать в своем нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения", - объяснил представитель ведомства Олег Гаврилов.