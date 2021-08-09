Специалисты Минобороны возводят около 4 тысяч зданий и сооружений

Новости

Власти Уханя за 5 дней протестировали на COVID-19 более 11,2 млн жителей 00:47
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19 00:23
Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа 08.08.2021
ВЦИОМ: Любое новое общественное движение должно быть цифровым 08.08.2021
Армия возглавила рейтинг одобрения российских общественных институтов 08.08.2021
Глава "Вектора" объяснил высокую скорость распространения штамма "дельта" 08.08.2021
Китайская газета обвинила США в сокрытии первых случаев коронавируса 08.08.2021
Анна Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком в волгоградской больнице 08.08.2021
Британские военные будут развозить продукты из-за нехватки еды в магазинах 08.08.2021
В Москве в ДТП с молоковозом погибли четыре человека 08.08.2021
В Египте рассказали, почему подорожали туры из России 08.08.2021
Макей: США планировали включить Беларусь и Украину в НАТО 08.08.2021
Главный инфекционист США: Может появиться штамм, способный обходить вакцины 08.08.2021
Захарова назвала врагами Украины травящих спортсменку за фотографию 08.08.2021
ВЦИОМ: Интернет победил телевидение еще в 2020 году 08.08.2021
На заводе в Новом Уренгое возобновили подачу сырья после пожара 08.08.2021
В Москву возвращается 30-градусная жара 08.08.2021
Диетолог дала рекомендации для любителей арбуза 08.08.2021
В США назвали признаки краха американского влияния 08.08.2021
Завершился мотопробег "Ночных волков" по маршруту Москва - Сахалин - Крым 08.08.2021
Кызыл накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах 08.08.2021
Звезду "Отряда самоубийц" Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании 08.08.2021
Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу в России 08.08.2021
Японские читатели Yahoo News Japan возмущены судейством на ОИ-2020 08.08.2021
Сборная Кубы показала лучший результат на Олимпийских играх с 2004 года 08.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 00:00
Рубрика: Власть

Специалисты Минобороны возводят около 4 тысяч зданий и сооружений

Текст: Александр Степанов
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны с начала 2021 года возводят в разных точках страны 4 тыс. объектов различного назначения. На стройках Минобороны ежедневно задействованы около 30 тысяч специалистов и более 2,8 тысячи единиц техники. Как сообщили в министерстве, запланирован ввод в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений. Из них 1617 зданий уже построены и многие сданы под ключ.

"Среди них самый северный в мире бассейн на архипелаге Франца Иосифа в Арктике, новые места дислокации кораблей Каспийской флотилии в Дагестане, современное служебное жилье для десантников в Туле и подводников Тихоокеанского флота на Камчатке", - отметили в военном ведомстве.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Команда Минобороны России покорила пик Седова на Новой Земле

В Минобороны отметили, что военные строители реализуют и гражданские проекты. Так, в Крыму в короткие сроки были проложены два водовода и создана современная гидротехническая инфраструктура. Кроме того, был обновлен легендарный музейный комплекс в бухте "Балаклава".

Также в Тульской области идет строительство крупнейшего онкологического центра, в Дагестане по программам "Образование" и "Демография" возводятся школы и детские сады, а в Кызыле завершено строительство нового консультативно-диагностического центра.

В новых фондах старейшего в России, легендарного кадетского корпуса в Омске, 1 сентября начнется учебный год. Откроются спортивные комплексы ЦСКА, включая самый большой в Европе скалодромный центр. "Каждый год от Калининграда до Курильских островов, от Крыма до Арктики в интересах Вооруженных Сил вводится в эксплуатацию более 3 тысяч различных зданий и сооружений", - сообщили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что военно-строительный комплекс Минобороны не только национальный лидер в строительной отрасли, но и одна из самых эффективных, мощных и мобильных производственных структур.

Власть Безопасность Армия Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минобороны

Главное сегодня

В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке
Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87
Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации