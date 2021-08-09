Стартует экспедиция по поиску следов Ледового побоища на Чудском озере

На Чудском озере в августе стартует второй этап научной экспедиции. Цель все та же, что и у первого, - найти следы Ледового побоища, произошедшего в 1242 году. Поиск будут вести ученые Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО).

Хотя за восемь столетий от великого события осталось мало материальных следов, ученые считают, что первый этап поисков дал свои результаты. В частности, им удалось понять, как озеро выглядело восемь веков назад и найти некую точку отсчета для дальнейших поисков.

В летописи упоминается название "Вороний камень". Уточнять его местоположение поисковики решили, опираясь на результаты экспедиции, организованной Георгием Караевым в 1958 году. Именно тогда был найден "Вороний камень", но на дне озера. Дело в том, что по общепринятой гипотезе за 800 последних лет вода в Чудском озере поднялась приблизительно на 3 метра.

- Задача первого этапа была, по сути, составить некую систему координат - предположить, как выглядело озеро в те времена, понять некую точку отсчета, - цитирует ТАСС исполнительного директора ЦПИ РГО Сергея Фокина. - Теперь наша задача - найти следы самого сражения.

Для этого ученые собираются использовать методы магнитометрии, по-прежнему продолжать использовать гидролокационный поиск и водолазные работы.

- Конечно, современная инструментальная база, современные методы позволят получить какой-то новый, оригинальный материал и на какие-то вопросы ответить, может подтвердить или опровергнуть те гипотезы, которые появились 60-70 лет назад, - говорит декан факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена, доктор географических наук Дмитрий Субетто.

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