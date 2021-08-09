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Рубрика: Общество

Стартует экспедиция по поиску следов Ледового побоища на Чудском озере

Текст: Анна Спицына
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

На Чудском озере в августе стартует второй этап научной экспедиции. Цель все та же, что и у первого, - найти следы Ледового побоища, произошедшего в 1242 году. Поиск будут вести ученые Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО).

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Хотя за восемь столетий от великого события осталось мало материальных следов, ученые считают, что первый этап поисков дал свои результаты. В частности, им удалось понять, как озеро выглядело восемь веков назад и найти некую точку отсчета для дальнейших поисков.

В летописи упоминается название "Вороний камень". Уточнять его местоположение поисковики решили, опираясь на результаты экспедиции, организованной Георгием Караевым в 1958 году. Именно тогда был найден "Вороний камень", но на дне озера. Дело в том, что по общепринятой гипотезе за 800 последних лет вода в Чудском озере поднялась приблизительно на 3 метра.

- Задача первого этапа была, по сути, составить некую систему координат - предположить, как выглядело озеро в те времена, понять некую точку отсчета, - цитирует ТАСС исполнительного директора ЦПИ РГО Сергея Фокина. - Теперь наша задача - найти следы самого сражения.

Для этого ученые собираются использовать методы магнитометрии, по-прежнему продолжать использовать гидролокационный поиск и водолазные работы.

Фото: ледовое-побоище.рф
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- Конечно, современная инструментальная база, современные методы позволят получить какой-то новый, оригинальный материал и на какие-то вопросы ответить, может подтвердить или опровергнуть те гипотезы, которые появились 60-70 лет назад, - говорит декан факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена, доктор географических наук Дмитрий Субетто.

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