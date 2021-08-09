У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Старые части GTA могут получить ремейки

Текст:   Богдан Бобров
09.08.2021,  
17:42
Фото: Rockstar Games Фото: Rockstar Games
Фото: Rockstar Games

Игры культовой серии Grand Theft Auto из прошлого десятилетия могут быть переизданы для современных платформ.

Издатель Take-Two подтвердил ресурсу Video Games Chronicle, что в разработке Rockstar Games сейчас находится три не анонсированных проекта - речь может идти о GTA 3, Vice City, San Andreas или даже GTA 4. Триквелу в этом году исполняется 20 лет, поэтому шансы на возвращение молчаливого протагониста Клода выглядят наиболее высокими.

Виталина Бацарашкина взяла 2-е олимпийское золото с медальоном "Ведьмака"

Отдельно отмечается, что это будут не просто порты на новые платформы, а полноценные ремейки или масштабные ремастеры - по похожей схеме в прошлом году выходил сборник Mafia: Trilogy. Релиз запланирован до марта 2022 года.

Кроме того, студия уже заявляла о работе над новыми версиями Grand Theft Auto V и Kerbal Space Program для некстген-консолей.

игры
"ВКонтакте" появилась функция, которая давно есть в Facebook 16:39
Раскрыты первые подробности о ремейке Dead Space 23.07.2021
Игре Max Payne исполнилось 20 лет 23.07.2021