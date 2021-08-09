Старые части GTA могут получить ремейки

Игры культовой серии Grand Theft Auto из прошлого десятилетия могут быть переизданы для современных платформ.

Издатель Take-Two подтвердил ресурсу Video Games Chronicle, что в разработке Rockstar Games сейчас находится три не анонсированных проекта - речь может идти о GTA 3, Vice City, San Andreas или даже GTA 4. Триквелу в этом году исполняется 20 лет, поэтому шансы на возвращение молчаливого протагониста Клода выглядят наиболее высокими.

Отдельно отмечается, что это будут не просто порты на новые платформы, а полноценные ремейки или масштабные ремастеры - по похожей схеме в прошлом году выходил сборник Mafia: Trilogy. Релиз запланирован до марта 2022 года.

Кроме того, студия уже заявляла о работе над новыми версиями Grand Theft Auto V и Kerbal Space Program для некстген-консолей.