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09.08.2021 15:38
Рубрика: Общество

Ученые назвали причину лесных пожаров и наводнений этого года

Текст: Алексей Дуэль

Экстремальные природные явления, такие как жара, длительное отсутствие осадков и сильные ветра, которые в этом году стали причиной распространения лесных пожаров, возникают из-за роста температуры на планете. К такому выводу пришли члены межправительственной группы экспертов, представившие первый том Шестого оценочного доклада о глобальном изменении климата.

"Волны жары и катастрофические осадки и дальше будут усиливаться по повторяемости и интенсивности, - предупредила на пресс-конференции, посвященной представлению доклада, старший научный сотрудник института океанологии им. Ширшова РАН Ольга Золина. - В том, что так происходит, виноват человек. Все чаще будут повторяться ситуации, когда несколько экстремальных событий происходят одновременно в одной и той же точке: жара при длительной засухе и сильном ветре неизбежно приведет к лесным пожарам. При этом изменчивость осадков приведет к тому, что все чаще они будут носить экстремальный характер".

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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Такая ситуация сложилась на всей планете, однако температуры наиболее интенсивно растут над сушей и на полюсах Земли, а выпадение осадков - в средних и высоких широтах, при этом их количество сокращается в зоне субтропиков, отметил руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. Ширшова РАН Сергей Гулев.

"Рост выбросов парниковых газов, который происходит в результате деятельности человека, приводит к таким изменениям климата, которые были бы невозможны под действием исключительно природных факторов, хотя они тоже играют свою роль, - добавил он. - Если к 2050 году не удастся резко сбросить выбросы, потепление может составить +3...+4,5 градуса, а установленное Парижским соглашением целевое значение в +1,5 градуса мы пересечем уже к 2030 году". Рост температуры даже на 1,5 градуса чреват увеличением частоты и интенсивности экстремальных событий, и чем больше будет нагрев, тем чаще и сильнее они будут проявляться, считает Гулев.

Эмиссию элементарного углерода, происходящую из-за деятельности человека, авторы доклада оценивают в 11 млрд тонн в год. При этом половина его накапливается в атмосфере, остальное в равных долях поглощают океан и наземные экосистемы, объяснил главный научный сотрудник института физики атмосферы им. Обухова РАН Алексей Елисеев. При этом все лесные пожары на планете дают в год около 1,5 млрд тонн выбросов элементарного углерода. Сельское хозяйство добавляет к этому еще 1 млрд тонн.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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"Если бы климат глобально не менялся, экстремальные события все равно бы происходили, - отметил директор главной геофизической обсерватории им. Воейкова Владимир Катцов. - Но то, что случалось бы раз в сто лет, теперь будет проявляться намного чаще и интенсивнее. Причем заранее предсказать место и время, где произойдет то или иное экстремальное событие, невозможно". Авторы доклада призывают быть морально и физически готовыми переживать внезапные удары стихии. Особая опасность, по их мнению, грозит городам, которые выделяют много тепла, притягивая к себе самые разные ненастья.

Еще одной проблемой для России станет неизбежная деградация вечной мерзлоты, считает Владимир Катцов. Она покрывает 2/3 территории нашей страны. Если суша в целом теплеет на 1,4-1,7 градуса быстрее, чем вся планета, то темпы повышения температуры в Арктике выше среднего значения в два раза. Следствием этого становятся уменьшение ледяного покрова в Арктике, подъем уровня мирового океана, таяние вечной мерзлоты. Все это несет огромные издержки человечеству, предупредил Катцов.

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