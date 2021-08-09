Ученые обнаружили, что один из штаммов коронавируса передается мышам

Мыши могут заражаться бета-штаммом коронавируса, говорится в исследовании, которое провели испанские ученые. Его результаты опубликованы на сайте Института исследования СПИДа, сообщает ТАСС.

Бета-штамм - это южноафриканский вариант COVID-19. Ранее для проведения опытов лабораторных мышей заражали коронавирусом искусственным способом, используя генную инженерию, поскольку считалось, что естественным путем SARS-CoV-2 от человека к животному не передается.

"Способность новых штаммов заражать другие виды животных, которые не были восприимчивы к исходному варианту коронавируса, подчеркивает необходимость постоянного и глобального наблюдения за изменчивостью вируса", - отмечается в исследовании.

Между тем, одна из версий о появлении коронавируса в популяции людей - это заражение им человека от летучих мышей напрямую или через промежуточного хозяина - панголина, норку или кошку. Сегодня она приоритетная и тщательно изучается.