Умер правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев

Правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев скончался в понедельник, 9 августа, сообщил его сын.

"Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", - написал Иван Ковалев на своей странице в Facebook.

Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни. Он известен своей правозащитной деятельностью. В советское время был диссидентом, затем депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы, первым уполномоченным по правам человека в РФ, одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и второй главы российской Конституции.