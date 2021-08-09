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Умерла последняя актриса "золотого века" Голливуда Джейн Уизерс

Новости
    09.08.2021, 10:58
Текст:   Олег Усков

7 августа в возрасте 95 лет скончалась последняя актриса "золотого века" Голливуда, актриса кино, ТВ и озвучки Джейн Уизерс. Джейн, одна из главных детей-звезд на американских экранах 30-х годов, отошла в Калифорнии. Об этом пишет NYT со ссылкой на подтверждение от дочери Уизерс.

Артистическая карьера Джейн, ставшей основным конкурентом Ширли Темпл, началась когда ей было три года. А далее, уже в зрелом возрасте, Уизерс стала известна буквально всей Америке как сантехник Жозефина из рекламы чистящего средства "Комет".

Родилась будущая звезда 12 апреля 1926 года в семье преподавателя уроков Библии в местной школе.

В начале 30-х Уизерс вместе с матерью переехала в Голливуд, где стала детской фотомоделью, снялась полудюжину раз в массовках и в 1934-м дебютировала в кино первой большой ролью - в комедии "Сияющие глазки". Это был стартовый успех.

Далее - порядка семи десятков фильмов, сериалов и озвучка мультфильмов: "Фермер женится", "Добрая фея", "Северная звезда", "Акванавты", "Час Альфреда Хичкока", "Гигант" с Джеймсом Дином, "Семейка монстров", "Она написала убийство", голос Лаверн в "Горбуне из Нотр-Дама" и его сиквеле.

В 1955-м актриса во второй раз вышла замуж - за Кеннета Эррера из группы The Four Freshmen, родив ему двоих детей. В 1968-м Эррер погиб в авиакатастрофе в Калифорнии. А в 1986-м в возрасте 34 лет умер старший сын Уизерс от первого брака Уолтер.

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