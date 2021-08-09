Умерла последняя актриса "золотого века" Голливуда Джейн Уизерс

7 августа в возрасте 95 лет скончалась последняя актриса "золотого века" Голливуда, актриса кино, ТВ и озвучки Джейн Уизерс. Джейн, одна из главных детей-звезд на американских экранах 30-х годов, отошла в Калифорнии. Об этом пишет NYT со ссылкой на подтверждение от дочери Уизерс.

Артистическая карьера Джейн, ставшей основным конкурентом Ширли Темпл, началась когда ей было три года. А далее, уже в зрелом возрасте, Уизерс стала известна буквально всей Америке как сантехник Жозефина из рекламы чистящего средства "Комет".

Родилась будущая звезда 12 апреля 1926 года в семье преподавателя уроков Библии в местной школе.

В начале 30-х Уизерс вместе с матерью переехала в Голливуд, где стала детской фотомоделью, снялась полудюжину раз в массовках и в 1934-м дебютировала в кино первой большой ролью - в комедии "Сияющие глазки". Это был стартовый успех.

Далее - порядка семи десятков фильмов, сериалов и озвучка мультфильмов: "Фермер женится", "Добрая фея", "Северная звезда", "Акванавты", "Час Альфреда Хичкока", "Гигант" с Джеймсом Дином, "Семейка монстров", "Она написала убийство", голос Лаверн в "Горбуне из Нотр-Дама" и его сиквеле.

RIP the wonderful Jane Withers, who has passed away at the age of 95.



One of the most popular child stars of the 1930s and '40s, Withers retired at the age of 21. She returned to the screen in Giant (1956), and starred in the famous "Josephine the Plumber" Comet commercials. pic.twitter.com/WY5sjB9swz — Old Hollywood (@TheOldHollywood) August 8, 2021

В 1955-м актриса во второй раз вышла замуж - за Кеннета Эррера из группы The Four Freshmen, родив ему двоих детей. В 1968-м Эррер погиб в авиакатастрофе в Калифорнии. А в 1986-м в возрасте 34 лет умер старший сын Уизерс от первого брака Уолтер.