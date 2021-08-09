Ушел из жизни известный правозащитник Сергей Ковалев

Новости

Стендап-комику Мирзализаде дали 10 суток ареста 16:24
Новый "Отряд самоубийц" возглавил российский прокат 16:13
Лукашенко заверил, что в Беларуси никогда не будет репрессий 16:11
В Роспотребнадзоре дали совет по вакцинации при "букете болячек" 16:04
В Москве возбуждено уголовное дело после массовой гибели птиц 15:56
"Всем привет, я снова с вами!": МакSим выложила пост в Instagram 15:52
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве 15:43
Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум на обвинения Украины 15:42
Скончался первый мэр Красноярска Валерий Поздняков 15:42
В России могут разрешить продажу пива на стадионах 15:39
Россия увеличила продажи отечественных машин за рубеж 15:39
Ученые назвали причину лесных пожаров и наводнений этого года 15:38
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с Донбассом 15:29
Лукашенко заявил о возможном уходе с поста президента 15:19
В горах Сочи третий день ищут пропавшего туриста 15:14
Госслужащие будут использовать отечественные мессенджеры только для работы 15:08
Лукашенко согласился дать интервью CNN, но при одном условии 14:55
Ученые обнаружили, что один из штаммов коронавируса передается мышам 14:52
Инфекционист: Вакцинация поможет избежать "ковидного хвоста" 14:51
Найденный с переломами актер "Штрафбата" Игорь Регнер умер в реанимации 14:44
Умерла актриса из "Москва слезам не верит" Татьяна Жукова-Киртбая 14:35
Путин лично встретится с олимпийцами и паралимпийцами 14:30
В Москве проходит сельскохозяйственная микроперепись 14:29
Из-за пожаров в Якутии над Южным Уралом навис смог 14:29
Доходы России от экспорта нефти выросли на 21,5% 14:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 15:26
Рубрика: Общество

Ушел из жизни известный правозащитник Сергей Ковалев

Текст: Елена Яковлева
Имя Сергея Адамовича Ковалева - из первого ряда российских политических фигур конца советского и постсоветского времени.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Мы не можем не вспоминать его в связи с принятием Конституции России, той самой, что взяла все уроки из трагической осени 1993 года и повернула от парламентской политической сумятицы к президентской республике. Он был одним из первых наших омбудсменов, и председатель Центризбиркома России, и также бывший омбудсмен Элла Памфилова вспоминает о нем, как о человеке, мягком в общении, но твердым в убеждениях, которыми, по ее словам, он руководствовался всю свою жизнь, помогая людям отстаивать свои права и достоинство.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Памфилова поделилась воспоминаниями о правозащитнике Ковалеве

- С Сергеем Адамовичем Ковалевым мне довелось в жизни несколько раз оказываться в очень сложных ситуациях, когда была реальная опасность. И Сергей Адамович всегда сохранял потрясающее спокойствие, удивительное достоинство и мужество, - цитирует ее ТАСС.

Памфилова подчеркивает, что Сергея Ковалева "отличало полное равнодушие к материальным благам, бескорыстие и глубочайшая внутренняя интеллигентность. Он был абсолютно чужд политической конъюнктуре. С ним можно было соглашаться или не соглашаться, у нас были кардинальные расхождения по многим вопросам, но его невозможно было не уважать за его последовательность в отстаивании своих принципов".

Одной из самых ярких фигур постсоветской России назвал Сергея Ковалева сенатор Владимир Лукин.

- О Сергее Адамовиче трудно говорить, слишком большой он человек и большая личность, которая олицетворяет эпоху конца 20-го и начала 21-го века, - сказал Владимир Лукин "Интерфаксу". - …Как у всякого человека, у него были свои собственные суждения, с которыми можно соглашаться или нет. Но по своим масштабам это одна из самых ярких исторических фигур позднесоветского и постсоветского бытия нашей страны.

О том, что он всегда защищал справедливость, напомнил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

- В самом начале своей научной карьеры Сергей Ковалев выступал против лысенковщины. И всю жизнь боролся с "мертвечиной", которая пронизывала все сферы общества, - написал Анатолий Чубайс в своем Facebook. - Ему, биологу, специалисту по нейронным связям, было категорически невозможно принять мракобесие, смириться с ним. Не просто поиск истины - деятельная борьба за свободу, за право на свободу, защита справедливости стали знаменем, под которое он встал и никогда от него не отрекался.

Сенатор Лукин: Историческая роль Ковалева огромна

Советская диссидентская часть биографии Сергея Ковалева - а он участвовал в выпусках знаменитой "Хроники текущих событий" и был политзаключенным зоны "Пермь-36" - это особая глава.

- Знаете, уже в постсоветское время он приехал в зону "Пермь-36", где ему довелось когда-то отбывать заключение и столкнулся там с бывшим надзирателем, - рассказывает Анатолий Чубайс. - И все вокруг замерли в ожидании шумного скандала. Они узнали друг друга. И Сергей Адамович просто протянул ему руку для приветствия. В музее, где один был самым почетным гостем, а другой - сторожем, в дни, когда наступили другие времена, Ковалев всем показал, что такое великодушие и способность сочувствовать другим жертвам, пусть они и были по ту сторону колючей проволоки. Он никогда не воевал с людьми. Он боролся за них.

Жизнь человека точно больше, чем политическая биография и слишком категоричные позиции, на которых его порою заклинивает. И когда человек уходит, становится ясен какой-то иной масштаб личности и необходимость присутствия этого ее в истории, в которой не может быть стерильно-положительных и всем нравящихся героев. История всегда будет развиваться по законам драмы, и список ее участников, всегда неожидан, широк и важен. Прощайте, Сергей Адамович.

Общество Утраты

Главное сегодня

Путин назвал доказательство вмешательства политики в спорт
Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ
СК провел обыски после отравления 91 ребенка в поезде Мурманск - Адлер
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
В Ленобласти мужчина с ножом ворвался в детский сад
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения