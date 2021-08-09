Ушел из жизни известный правозащитник Сергей Ковалев

Имя Сергея Адамовича Ковалева - из первого ряда российских политических фигур конца советского и постсоветского времени.

Мы не можем не вспоминать его в связи с принятием Конституции России, той самой, что взяла все уроки из трагической осени 1993 года и повернула от парламентской политической сумятицы к президентской республике. Он был одним из первых наших омбудсменов, и председатель Центризбиркома России, и также бывший омбудсмен Элла Памфилова вспоминает о нем, как о человеке, мягком в общении, но твердым в убеждениях, которыми, по ее словам, он руководствовался всю свою жизнь, помогая людям отстаивать свои права и достоинство.

- С Сергеем Адамовичем Ковалевым мне довелось в жизни несколько раз оказываться в очень сложных ситуациях, когда была реальная опасность. И Сергей Адамович всегда сохранял потрясающее спокойствие, удивительное достоинство и мужество, - цитирует ее ТАСС.

Памфилова подчеркивает, что Сергея Ковалева "отличало полное равнодушие к материальным благам, бескорыстие и глубочайшая внутренняя интеллигентность. Он был абсолютно чужд политической конъюнктуре. С ним можно было соглашаться или не соглашаться, у нас были кардинальные расхождения по многим вопросам, но его невозможно было не уважать за его последовательность в отстаивании своих принципов".

Одной из самых ярких фигур постсоветской России назвал Сергея Ковалева сенатор Владимир Лукин.

- О Сергее Адамовиче трудно говорить, слишком большой он человек и большая личность, которая олицетворяет эпоху конца 20-го и начала 21-го века, - сказал Владимир Лукин "Интерфаксу". - …Как у всякого человека, у него были свои собственные суждения, с которыми можно соглашаться или нет. Но по своим масштабам это одна из самых ярких исторических фигур позднесоветского и постсоветского бытия нашей страны.

О том, что он всегда защищал справедливость, напомнил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

- В самом начале своей научной карьеры Сергей Ковалев выступал против лысенковщины. И всю жизнь боролся с "мертвечиной", которая пронизывала все сферы общества, - написал Анатолий Чубайс в своем Facebook. - Ему, биологу, специалисту по нейронным связям, было категорически невозможно принять мракобесие, смириться с ним. Не просто поиск истины - деятельная борьба за свободу, за право на свободу, защита справедливости стали знаменем, под которое он встал и никогда от него не отрекался.

Советская диссидентская часть биографии Сергея Ковалева - а он участвовал в выпусках знаменитой "Хроники текущих событий" и был политзаключенным зоны "Пермь-36" - это особая глава.

- Знаете, уже в постсоветское время он приехал в зону "Пермь-36", где ему довелось когда-то отбывать заключение и столкнулся там с бывшим надзирателем, - рассказывает Анатолий Чубайс. - И все вокруг замерли в ожидании шумного скандала. Они узнали друг друга. И Сергей Адамович просто протянул ему руку для приветствия. В музее, где один был самым почетным гостем, а другой - сторожем, в дни, когда наступили другие времена, Ковалев всем показал, что такое великодушие и способность сочувствовать другим жертвам, пусть они и были по ту сторону колючей проволоки. Он никогда не воевал с людьми. Он боролся за них.

Жизнь человека точно больше, чем политическая биография и слишком категоричные позиции, на которых его порою заклинивает. И когда человек уходит, становится ясен какой-то иной масштаб личности и необходимость присутствия этого ее в истории, в которой не может быть стерильно-положительных и всем нравящихся героев. История всегда будет развиваться по законам драмы, и список ее участников, всегда неожидан, широк и важен. Прощайте, Сергей Адамович.