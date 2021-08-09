В Австралии началась вакцинация детей и подростков старше 12 лет

В Австралии с понедельника кампания по вакцинации от коронавируса расширилась на детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Как проинформировали в министерстве здравоохранения, прививку могут получить молодые люди, страдающие рядом заболеваний, повышающих риск тяжелой формы COVID-19 в случае заражения, а также представители коренных народов.

По словам главы минздрава Грега Ханта, речь идет примерно о 220 тысячах детей. Колоть им будут вакцину Pfizer-BioNTech, лишь ее правительство Австралии одобрило для использования на детях от 12 до 15 лет с особыми заболеваниями. В ближайшее время власти примут решение относительно вакцинации остальных представителей указанной возрастной группы.

"Я призываю всех родителей, у которых есть ребенок с заболеванием или с ослабленным иммунитетом, направить их на вакцинацию. Мы хотим обеспечить защиту всех австралийцев от COVID-19, в том числе наиболее уязвимых в нашем сообществе", - заявил Хант.

Записать на вакцинацию рекомендовано тех, кто страдает тяжелой формой астмы, диабетом, ожирением, эпилепсией, иммунодефицитом, имеет проблемы с сердцем, нарушения нервного развития.

В настоящее время в Австралии используются две вакцины - Pfizer-BioNTech и Moderna. В ближайшем будущем, как пишут местные СМИ, может появиться еще один препарат, правда, не называется, какой именно (скорее всего, речь идет об AstraZeneca). Как отмечается, эта перспектива и позволила расширить кампанию по вакцинации на детей.

К сегодняшнему дню в Австралии полностью привиты 22 процента населения старше 16 лет. Прививочная кампания идет медленно из-за нехватки вакцин, которые поставляются из-за границы.