В Беларуси начались съемки фильма "Праведник"

В Беларуси начались съемки военной исторической драмы Сергея Урсуляка "Праведник". В основе сценария - бессмертный подвиг советского офицера Николая Киселева, который в августе-октябре 1942 года спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта.

В сорок первом село Долгиново в Беларуси оказалось на территории, оккупированной немцами. В селе жило 3 тысячи евреев. К лету 1942 года в Долгиново в живых осталось 278 человек, в основном старики, женщины и дети - те, кто успел уйти в лес или сумел отсидеться в погребе.

У партизанского отряда "Мститель", к которому прибились уцелевшие евреи и где служил Киселев, не было возможности принять и содержать всех этих людей. Партизаны запросили командование Москвы и получили приказ вывести евреев через линию фронта. Выполнить задание поручили Николаю Киселеву. С ним пошло 270 человек. Кроме Киселева, группу сопровождали еще 7 партизан.

Переход длился больше месяца, дважды отряд натыкался на немецкие засады, многие были ранены. После одного из столкновений недосчитались 50 человек. Самой маленькой в группе была девочка Берта, которая часто плакала. Это становилось все более опасным. Родители Берты в отчаянии решили избавиться от девочки, чтобы спасти группу. Тогда Киселев взял ребенка на руки и нес до конца похода на руках.

После более чем 1500-километрового перехода по оккупированной территории Киселев вывел за линию фронта 218 человек, после чего был арестован как дезертир. Однако спасенные им люди заступились за него, и Киселева освободили.

О своем подвиге Киселев практически никому не рассказывал. Документы о походе обнаружила кандидат исторических наук Инна Герасимова. В архиве нашли так называемый "список Киселева" - его рапорт о выполненном поручении, в котором были перечислены имена и фамилии спасенных.

После войны Киселев женился на связной отряда Анне, работал в Москве. О подвиге Киселева снят документальный фильм "Список Киселева".

В 2005 году израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд ва-Шем присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира.

- В нашей картине будет не только страшное, больное и мучительное, но будет место и для юмора, лирики, улыбки, - говорит режиссер Сергей Урсуляк. - Это фильм про человека, который делает, что должен.

Главные роли в фильме исполнят Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий. В ленте примут участие актеры из Израиля и Германии.

- Моему герою поручили огромное число людей, за которых он должен был отвечать, - рассказал Александр Яценко. - И в пути, на протяжении 1500 км он меняется - начинает по-другому смотреть на свою жизнь.

Премьера планируется в 2022 году.