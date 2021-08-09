В Донбассе будут искать жертв войны и украинских военных преступников

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут совместно искать останки мирных жителей, погибших от рук украинской армии и карательных батальонов, чтобы привлечь к ответственности как тех, кто непосредственно совершал военные преступления, так и руководство страны, поощрявшее их к этому. Об этом в понедельник на совместном брифинге в Донецком агентстве новостей сообщили уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова и первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Представители республик объявили о создании межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, и поиску мест захоронений останков погибших в результате действий украинских силовиков. В задачи комиссии входит организация поисковых работ по выяснению судеб пропавших без вести, составление единого реестра, составление единой базы пропавших и умерших, а также их родственников, координация действий по эксгумации и идентификации тел. "Это не просто долг, в соответствии с конституцией и женевским правом, это святая обязанность - установить судьбу каждого человека, затронутого войной", - заявила председатель комиссии Анна Сорока.

По словам донецкого омбудсмена Дарьи Морозовой, на текущий момент в списке пропавших без вести жителей ДНР числятся 354 человека. Кроме того, начиная с 2014 года в ходе поисковых работ на территории республики обнаружены порядка 130 мест захоронения, в которых найдены останки 253 человек. Всего же на территории ДНР жертвами вооруженной агрессии Украины стали свыше 5000 человек, в том числе 91 ребенок.

При этом республики готовы координировать свою поисковую работу с международными организациями - ООН, ОБСЕ, Красным Крестом (МККК). "Мы нацелены на сотрудничество с международными организациями. Каким оно будет тесным, определим уже в работе. ООН и МККК всегда были заинтересованы в этом. Думаю, в ближайшее время мы с ними пообщаемся и выработаем алгоритм взаимодействия", - пояснила Морозова.

В свою очередь Анна Сорока выразила обеспокоенность судьбой людей, живших на контролируемой украинскими войсками части Луганской области и пропавших без вести. "Острую тревогу вызывает у нас положение дел на подконтрольной Украине части ЛНР. Мы располагаем данными о значительном количестве пропавших людей и соответственно бездействии украинской власти по данной проблематике", - заявила Анна Сорока. Для получения информации об исчезнувших согражданах комиссия открыла "горячую линию", на которую жители подконтрольной Украине части Донбасса смогут сообщить известные им случаи пропажи людей, а также фактические данные, способные помочь в их поисках.

Как заявила Анна Сорока, Украина уже почти 2700 дней проводит в отношении собственных граждан "политику геноцида, тотальной и агрессивной войны". "Я как непосредственный свидетель этих преступлений заявляю, что Украина на Донбассе ведет войну с особым цинизмом. Массированные, неизбирательные обстрелы Донбасса ведутся из запрещенных средств ведения войны. Введенные блокады - экономическая, транспортная, гуманитарная, умышленное отключение электричества и воды подпадают под квалифицирующие признаки геноцида, закрепленные в соответствующей Конвенции ООН еще от 1948 года. Как следствие, только за лето и начало осени 2014 года погибло такое количество гражданского населения, что мощности бюро судебно-медицинской экспертизы города Луганска в условиях отсутствия электричества не хватало, и разорванные украинскими минами останки горожан лежали просто на улице, и 179 из них не подлежали опознанию. Блокада городов ЛНР, ежеминутные обстрелы приводили к тому, что убитых приходилось хоронить во дворах и огородах, формировались массовые стихийные захоронения", - напомнила Анна Сорока о том, до какого варварства за считаные месяцы дошла страна победившего "майдана".

В списке пропавших без вести жителей ДНР уже числятся 354 человека

По словам замначальника отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктора Гаврилова, сегодня в производстве находятся 2018 уголовных дел по фактам совершения преступлений должностными лицами, военнослужащими вооруженных сил и других военизированных формирований Украины. Установлены имена более 30 старших офицеров Украины, дававших непосредственные приказы на убийство мирных жителей ДНР.