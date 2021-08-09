В египетской Хургаде приземлился первый за почти шесть лет рейс из Москвы

В египетской Хургаде рано утром в понедельник, 9 августа, приземлился первый после почти шестилетнего перерыва прямой рейс из Москвы. Туристов с Airbus A330 авиакомпании EgyptAir после долгого перерыва тепло встретили в местном аэропорту. Праздник для туристов в этот раз начался уже прямо у трапа самолета.

Аэропорт Хургады был украшен воздушными шарами - как и стойки регистрации в московском аэропорту Домодедово, откуда в 5.00 9 августа на курорт вылетел авиалайнер. Прибывающих туристов встречала целая делегация из сотрудников аэропорта, представителей туроператоров и местных властей. Женщинам дарили цветы, всех желающих угощали конфетами.

В зале получения багажа (кстати, каждый чемодан перед выдачей продезинфицировали) для россиян организовали концерт. Туристам с первого рейса в аэропорту дарили памятные подарки: кепки, футболки и ваучеры на бесплатную экскурсию в Луксор. Перед трансфером всех желающих угощали коктейлями (безалкогольными).Наши тоже не подкачали - многие пускались в пляс прямо в аэропорту, благо музыканты играли знакомые россиянам мелодии, обнимались с местными как с родными, с удовольствием фотографировались.

Регулярные рейсы на курорты Египта возобновились 9 августа 2021 года. Пока рейсы будет выполнять только авиакомпания "Россия" и египетский перевозчик EgyptAir. Первый рейс египетского перевозчика стартовал в 5.00 из московского аэропорта Домодедово. Перед посадкой в самолет у туристов проверяют наличие либо сертификата о вакцинации (обязательно "Спутник V"), либо результаты ПЦР-теста на коронавирус. Эти же документы проверяют по прилету. Кроме того, надо заполнить антиковидную декларацию, в которой ответить на вопросы: были ли у вас контакты с больными коронавирусом, ощущали ли вы недомогание и какие страны посетили за последние 14 дней. Если сертификат о вакцинации не распечатан, сотрудник аэропорта готов считать его со смартфона - достаточно скачать документ с портала Госуслуг.

"Возвращение прямого авиасообщения с курортами Египта - долгожданное событие. Туристы любят отдыхать в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе не только благодаря работающей в курортных отелях системе "Все включено". Многие полюбили Красное море и его невероятные красоты. Старт полета регулярных рейсов - это первый шаг. Мы надеемся, что в ближайшее время будет восстановлено полноформатное авиасообщение с курортами Египта, а также, что полеты будет разрешено выполнять из всех аэропортов, открытых оперштабом для приема международных рейсов", - отметил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

В зале получения багажа в аэропорту Хургады для туристов провели концерт, без фуршета тоже не обошлось

Допуск на выполнение регулярных рейсов на курорты Египта уже получили авиакомпании "Россия", "Сибирь" (бренд S7), "Северный ветер", "Уральские авиалинии", Azur Air, "Смартавиа", "Аэрофлот" и "Победа". Разрешения на полеты они получат после соответствующего решения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Полеты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после произошедшей катастрофы российского самолета в воздухе над Синайским полуостровом. Авиасообщение с Египтом было возобновлено в 2018 году, но только в столицу страны - Каир. Туры на египетские курорты отправляли на регулярных рейсах с прилетом в Каир.

В июле президент Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздержаться от продажи туров.

Первый рейс в Шарм-эш-Шейх прибудет 10 августа. Как рассказали представители туриндустрии, свободных мест на первых отправившихся на Красное море самолетах нет. При этом на самом курорте пока раздолье: по словам отельеров, отели заполнены на 30-40%, по ощущениям туристов - на 10-15%. Все меры безопасности строго соблюдаются: персонал не снимает масок, их, как и санитайзеров, вдоволь на каждом углу. В ресторанах, где "все включено", еду невозможно набрать самостоятельно, ее подают сотрудники ресторана.

Отели в курортных городах Египта заполнены максимум на 30-40%, по субъективной оценке самих туристов этот показатель еще ниже

До прекращения перелетов Египет занимал второе место по популярности у российских туристов после Турции. Совокупный турпоток в страну составлял около 3 млн человек в год и постоянно увеличивался. В 2014 году в Египте отдохнули 3,1 млн россиян, что на 700 тысяч больше, чем в 2013 году. По оценке представителей турбизнеса, Египет и сейчас одно из самых востребованных направлений. Но без чартеров спрос здесь не вернется к показателям 2015 года, до закрытия страны для российских туристов, считают туроператоры.

Минимум 300 тысяч туристов могли бы реализовать перенесенные туры, поехав отдыхать в Египет в этом году, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Для этого надо увеличить число рейсов и запустить чартеры. Пока согласованные рейсы в Египет не могут удовлетворить спрос и обеспечить выполнение всех обязательств туроператоров, сказал Горин. Кроме того, стоимость туров выше на 10-15 тысяч рублей, чем могла быть с чартерами. Средний чек недельных туров на двоих составляет от 70 тысяч рублей в отели "три звезды", 80-90 тысяч рублей в отели "четыре звезды" и 100-120 тысяч рублей в отели "пять звезд".

По словам египетского гида Саида, очень тяжело было в первые полтора года после разрыва авиасообщения. Затем на курорты хлынули поляки и немцы. "Но они все равно другие, сидят в отеле, в отличие от русских, которые ходят в рестораны и на рынки, ездят на экскурсии (оставляя еще немало денег в Египте. - "РГ"), - говорит Саид, и на глаза его наворачиваются слезы радости. - Мы очень рады, что вы вернулись, не зря же курорт называли раньше Русгада".

Между тем

Альтернативой Краснодарскому краю в бархатный сезон станут Крым, Кавказ, Турция и Египет, рассказали представители туриндустрии.

Введенные с 1 августа в Краснодарском крае требования заселять в отели с сертификатами вакцинации заставили часть туристов поменять свои планы. Туристы в основном переориентируются на Крым и Абхазию, рассказал "РГ" представитель туроператора "Алеан". Но по этим направлениям емкость отелей меньше. В Абхазии, например, загрузка в августе составляет 96-98%. Часть туристов поехали в Турцию и Египет. Менее подвержены опасениям самостоятельные туристы, так как они могут размещаться в гостевых домах. Доля бронирований авиабилетов в Сочи на бархатный сезон в августе выросла на 10% по сравнению с июлем, отмечает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Onetwotrip Елена Шелехова. Альтернативными направлениями стали Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.