В Японии из-за тайфуна "Лупит" отменили 63 авиарейса

Японские авиакомпании отменили 63 рейса из-за тайфуна "Лупит", который минувшей ночью обрушился на остров Кюсю (юго-запад страны).

Сейчас циклон тропического происхождения находится над префектурой Хиросима, после чего испортит погоду в префектуре Тоттори. Почти 300 тысяч жителей Японии готовятся к эвакуации.

Тайфун "Лупит" - девятый по счету в этом году. Он зародился в приэкваториальной зоне Тихого океана (недалеко от Филлипинских островов) и начал движение на север. Согласно прогнозу синоптиков, теперь его путь лежит на северо-восток - в сторону российских Курильских островов. Давление в центре вихря составляет 985 гектопаскалей, порывы ветра достигают 35 метров в секунду, идет сильный дождь, сообщает NHK.