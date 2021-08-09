В колледжах будут проводиться проверочные работы

Рособрнадзор опубликовал приказ с расписанием Всероссийских проверочных работ (ВПР) для тех, кто получает среднее профобразование.

Напомним, проверочные работы в колледжах в новом учебном году будут проводиться впервые. Они пройдут с 15 сентября по 9 октября. Писать, правда, их будут не все, а только студенты-первокурсники и те, кто в предыдущем учебном году закончил изучение общеобразовательных предметов (как правило, это 2-3 курс).

Ребятам предстоит выполнить работы по профильным для своей специальности предметам. Выбирать, по каким именно, будет администрация колледжа. Также студентов ждут проверочные работы на оценку метапредметных результатов обучения.

По всем общеобразовательным предметам "проверку" нужно провести с 15 по 28 сентября. Причем по каждому предмету работа проводится для всех студентов в один день, независимо от специальности. Работы по иностранным языкам (английскому и немецкому) - только на компьютерах.

Что касается работ по оценке так называемых метапредметных результатов, то их можно писать как на бумаге, так и на компьютере. Если на компьютерах, то для студентов 1 курсов они должны быть проведены с 27 сентября по 2 октября, а для остальных - с 4 по 9 октября. Важно: результаты ВПР не будут использоваться для оценки работы преподавателей, колледжей в целом или органов управления образованием. Зато они могут помочь в совершенствовании учебного процесса.