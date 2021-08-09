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Рубрика: Власть

В МИД РФ отреагировали на провокацию у посольства России в Токио

Текст: Юрий Когалов

Провокации, подобные организованной возле посольства РФ в Японии, свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны извлечь из истории уроки. Так в МИД РФ прокомментировали акцию по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии, которая прошла сегодня у ворот российской дипмиссии.

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"Хотели бы напомнить, что СССР вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя в связи с этим международными обязательствами", - отметили на Смоленской площади. Как напомнили в МИД, данный шаг Советского Союза внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны. И его легитимность была подтверждена в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и в Уставе ООН.

"Серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны", - заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин.

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