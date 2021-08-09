В Польше суд отказался закрыть дело об оскорблении президента

Польский суд отказал в прекращении дела об оскорблении президента Анджея Дуды. С соответствующим ходатайством обратилась защита известного польского писателя и сценариста Якуба Жульчика, который проходит в этом деле обвиняемым. Как передают местные СМИ, судебный процесс начнется в конце октября - начале ноября.

Как напоминает Gazeta Prawna, в ноябре прошлого года Жульчик, комментируя пост президента в социальных сетях, назвал его "дебилом". Дело в том, что Дуда, поздравляя с победой на выборах президента США Джо Байдена, написал в Twitter, что теперь ожидается "назначение его коллегией выборщиков". Писатель в резких выражениях оценил знания польского президента об американской избирательной системе.

Прокуратура начала расследование этого дело и в марте передала обвинительное заключение в суд. Жульчику предъявили обвинение в публичном оскорблении президента Польши, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Защита подала ходатайство о прекращении дела, упирая на сложность ситуации. "С одной стороны, мы имеем дело с конституционным органом, с одним из самых серьезных политиков в этой стране, выходцем из правящей партии, с неограниченными возможностями, когда дело доходит до реальной власти, с другой стороны, у нас есть гражданин, который написал пост в Facebook", - отметил адвокат Жульчика Кшиштоф Новиньский. Как подчеркнул юрист, его подзащитный не стоял с этой надписью перед президентским дворцом, а лишь завершил резким высказыванием длинный пост в социальной сети. "Это заявление не было иррациональным оскорблением, оно было резким, но, тем не менее, было критикой", - подчеркнул Новиньский.

Сам Жульчик, выступая в суде, назвал свое тогдашнее высказывание обоснованной критикой, вызванной заботой о польском государстве.

Сторона обвинения потребовала отклонить ходатайство защиты без каких-либо дополнительных оснований, и суд согласился. Как отмечается в принятом решении, свои доказательства отсутствия признаков запрещенного действия или незначительности причиненного вреда защита сможет представить во время процесса.