В России могут разрешить продажу пива на стадионах

Согласно данным издания, сейчас правительство готовит поправки в законопроект о продаже пива на стадионах, которые внесут ко второму чтению.

Нововведения будут распространяться на все виды спорта. Мероприятия, на которых можно торговать пивом, устанавливаются правительством по соглашениям со спортивными федерациями и лигами.

Средства, полученные спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от продажи пива, будут направляться на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. В то же время пиво и пивные напитки все еще нельзя будет продавать во время турниров, где проходят детско-юношеские соревнования.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России с 1 января 2005 года. С тех пор идея вернуть пиво на стадионы регулярно выдвигалась.